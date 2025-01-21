Kürşad Zorlu kimdir? İYİ Parti'den istifa etmişti AK Parti'ye katıldı
Daha önce İYİ Parti’ye katılan ve Meral Akşener’e de yakınlığı ile bilinen Kürşad Zorlu, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etmişti. Zorlu, Ak Parti’ye katıldı ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu AK Parti'ye resmen geçti.
AK Parti'ye katılan Zorlu'nun rozetini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
“CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”
AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu, yaptığı konuşmada, "Bugün şüphesiz ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Cumhuriyetimizin 2. asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inançla aranızda yer alıyorum. Bu cesareti, bu imkânı bana sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
KÜRŞAD ZORLU KİMDİR?
Kürşad Zorlu 9 Nisan 1977'de Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğdu.
Zorlu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur.
19 Ekim 2022'de TBMM grup toplantısında İYİ Parti'ye katıldı.
2 Ocak 2025 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti.
Türk Dünyası konusunda çok sayıda çalışması bulunan Kürşad Zorlu'nun bu alanda uluslararası ödülleri de bulunmaktadır.