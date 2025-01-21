Kürşad Zorlu kimdir? İYİ Parti'den istifa etmişti AK Parti'ye katıldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

21 Ocak 2025 16:37 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:39

Daha önce İYİ Parti’ye katılan ve Meral Akşener’e de yakınlığı ile bilinen Kürşad Zorlu, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etmişti. Zorlu, Ak Parti’ye katıldı ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.