Masterchef Serap Baytak, 100'den fazla sertifikası ile şeflerden büyük ilgi gördü

21 Haziran 2024 22:13 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 22:37

MasterChef Türkiye’nin yeni yarışmacılarından birisi olmak için bu akşamki yeni bölümde yarışan Serap Baytak, 100'den fazla sertifikasıyla şeflerin dikkatini çekti.

İstanbul'dan yarışmaya katılan Muşlu Baytak, gastronomi ve Macaristan mutfağı üzerine geniş bir bilgi birikimine sahip olduğunu açıkladı.

Yemeklerini sunan yarışmacı adayı, şeflerden tam puan alarak yarışmaya katılma hakkı kazandı.

SERAP BAYTAK KİMDİR?

Serap Baytak, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor.

Muşlu olduğunu belirten Baytak, gastronomi alanında derin bilgiye sahip ve Macaristan mutfağı üzerine uzmanlaşmış durumda.

Baytak’ın 100’den fazla eğitim sertifikası bulunuyor ve bunların 28’i gastronomi üzerine.

Bu kadar geniş bir bilgi ve tecrübeye sahip olan Serap Baytak, MasterChef jürisinin büyük ilgisini çekti.