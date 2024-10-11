Natamisin, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılıyor

11 Ekim 2024 12:29 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:30

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş edilen gıdalar listesinde bazı süt ve süt ürünleri markalarında natamisin tespit edildi. Bu olayın ardından Natamisin nedir araştırılmaya başlandı.

Natamisin, özellikle peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinde mantarı önlemek için yaygın kullanılan bir maddedir. Natamisin genellikle güvenli kabul edilen bir madde olsa da aşırı kullanımı bazı olumsuz etkilere sebep olabiliyor.

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, antifungal yani mantar​ önleyici bir maddedir. Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan Natamisin, özellikle süt ve süt ürünlerinde mantar ve maya üremesini engellemek için kullanılır.

Natamisin aynı zamanda göz, kulak ve cilt enfeksiyonları gibi yüzeysel mantar enfeksiyonlarının tedavisinde katkı sağlayan bir maddedir. Bu ürün, katkı maddesi olarak kullanıldığında E235 koduyla etiketlenir.

NATAMİSİN ZARARLI MI, ZARARLARI NELER?

Natamisin genellikle güvenli kabul edilen bir madde olsa da belirli hassas bünyelerde olumsuz etkileri doğurur. Natamisinin olası zararları şu şekildedir;

Alerjik Reaksiyonlar

Sindirim Sorunları

Antimikrobiyal Direncin Artması

NATAMİSİN NE İÇİN KULLANILIR?

Natamisin, mantar ve maya gelişimini önlemek amacıyla hem gıda endüstrisinde hem de sağlık sektöründe kullanılır.