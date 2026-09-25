Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu neden yok, neden oynamıyor? Fransa maçında yoklar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bugün Kocaeli Stadı'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer düdük çalacak ve karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü niye yok? İşte Fransa maçında Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu’nun oynamamasının nedeni…

TÜRKİYE – FRANSA MAÇ KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Defans: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennais), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih)

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrı nedeniyle Fransa karşılaşmasının 23 kişilik maç kadrosunda yer almıyor. Milli takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda takımla çalışamayan Orkun'un tedavisi devam ederken, maç öncesindeki son idmanda da takıma katılamadığı belirtildi. Aday kadroda bulunan milli futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyordu.

Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle milli takım kampındaki antrenmanların büyük bölümünde yer alamadığı kaydedildi. Teknik direktör Vincenzo Montella da maç öncesinde Orkun'un küçük bir sakatlığının bulunduğunu, milli takımda kalmaya devam ettiğini ve karşılaşmaya yetişmesi için çalışıldığını söylemişti. Ancak tedavisi süren futbolcu için risk alınmadı ve Orkun Kökçü, Fransa maçının kadrosuna dahil edilmedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU FRANSA MAÇINDA NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Hakan Çalhanoğlu ise Inter'de yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa karşılaşması için A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmadı. Kulübünün açıklamasında milli futbolcunun sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği belirtilirken, Hakan Çalhanoğlu bu sakatlığı nedeniyle Inter'in Udinese maçında da forma giyemedi. İtalyan basınında yer alan bilgilerde de sakatlığının iyileşme süreci nedeniyle eylül ayındaki milli maçları kaçırmasının beklendiği aktarılmıştı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, kadro açıklaması sırasında Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle bu milli ara için tercih edilmediğini doğruladı. Milli takım kaptanının Fransa maçında bulunmamasının nedeni sakatlığı olurken, Orkun Kökçü'nün yokluğu ise ayak parmağındaki ağrının devam etmesinden kaynaklandı. Türkiye, Fransa maçının ardından grubun ikinci karşılaşmasında 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.