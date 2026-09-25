A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında bugün Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadele ATV’den canlı yayınlanacak. Türkiye Fransa hazırlık maçı mı, ne maçı? Ayrıntılar…

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HABERİN ÖZETİ Türkiye Fransa’yı yenerse, yenilirse ne olur? Türkiye Fransa ne maçı, hazırlık maçı mı? Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında evinde Fransa ile karşılaşıyor. Türkiye yenilirse ne olur, Karşılaşma Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Bu maç, bir hazırlık maçı değil, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçı olarak oynanacak. Türkiye'nin yer aldığı A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika bulunuyor. Türkiye'nin Fransa karşısında mağlup olması durumunda puanı olmayacak ancak bu sonuç, turnuvadan elenmesi veya kesin küme düşmesi anlamına gelmeyecek. Türkiye'nin galip gelmesi halinde 3 puan kazanacak ve grup aşamasına galibiyetle başlamış olacak. Beraberlik durumunda ise her iki takım da 1 puan alacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE MAÇI, HAZIRLIK MAÇI MI?

Türkiye ile Fransa arasındaki karşılaşma hazırlık maçı değil, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçı olarak oynanacak.

Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer’ın yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak, dördüncü hakem ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşma ATV’den naklen yayınlanacak.

Türkiye, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde yer alıyor. A Ligi 1. Grup’ta Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İtalya ve Belçika bulunuyor. Gruptaki diğer karşılaşmada İtalya ile Belçika Roma’da karşı karşıya gelecek ve bu mücadele de aynı saatte başlayacak. Türkiye, Fransa maçının ardından 28 Eylül’de Bursa’da İtalya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE FRANSA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye’nin Fransa karşısında mağlup olması halinde ay-yıldızlı ekip gruptaki ilk maçını puansız tamamlayacak. Ancak karşılaşmanın tek maç üzerinden oynanan bir eleme müsabakası olmaması nedeniyle bu sonuç Türkiye’nin turnuvadan elenmesi veya kesin olarak küme düşmesi anlamına gelmeyecek. Grup aşamasında Türkiye’nin önünde 5 maç daha bulunacak ve puan durumu sezon sonunda alınan sonuçlara göre şekillenecek.

Fransa karşısında alınacak bir yenilgi, çeyrek final yarışında Türkiye’nin sonraki maçlarda puan toplamasını daha önemli hale getirecek. Türkiye, Fransa maçının ardından 28 Eylül’de İtalya, 2 Ekim’de deplasmanda Belçika ve 5 Ekim’de deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Milliler daha sonra 12 Kasım’da Belçika’yı ağırlayacak ve 15 Kasım’da Fransa deplasmanına çıkacak. Küme düşme açısından da ilk maçın sonucu tek başına belirleyici olmayacak.

TÜRKİYE FRANSA'YI YENERSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Türkiye’nin Fransa’yı yenmesi halinde milliler hanesine 3 puan yazdıracak ve 6 maçlık grup aşamasına galibiyetle başlamış olacak. Gruptaki sıralama, Türkiye’nin elde ettiği puanın yanı sıra İtalya-Belçika maçının sonucuna göre de şekillenecek. A Ligi’nde her grupta ilk iki sırayı alan takımlar Mart 2027’de oynanacak çift maçlı çeyrek finallere yükseleceği için Fransa karşısında alınacak 3 puan, grup mücadelesinin ilk maçının ardından Türkiye’nin çeyrek final yarışındaki konumunu etkileyecek.

Türkiye ile Fransa arasındaki karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması halinde ise iki takım da 1 puan alacak. Bu sonuç Türkiye’nin çeyrek final mücadelesini sona erdirmeyecek ve millilerin önünde yine 5 grup maçı kalacak. Fransa karşısında alınan 1 puanın ardından Türkiye’nin özellikle İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalarda elde edeceği sonuçlar grup sıralamasının şekillenmesinde etkili olacak.

ULUSLAR LİGİ NEDİR, FORMATI NASIL?

UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek milli futbol takımları arasında düzenlenen uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrasında Eylül 2018'de başladı ve turnuva, FIFA uluslararası maç takvimindeki dostluk maçlarının büyük bölümünün yerini aldı. 2026-27 sezonunda Türkiye ilk kez A Ligi’nde mücadele ediyor ve 1. Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta bulunuyor.

A Ligi’nde 4 grup yer alıyor ve her takım grubundaki diğer üç takımla iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam 6 maç oynuyor. Grup aşamasının ardından her grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar Mart 2027’de çift maçlı çeyrek final oynayacak. Çeyrek finali kazanan 4 takım ise Haziran 2027’de düzenlenecek Final Four’da yarı final, üçüncülük maçı ve final karşılaşmalarına çıkacak. Gruplardaki sonuncu takımların en kötü ikisi doğrudan B Ligi’ne düşerken, en iyi iki üçüncü sıradaki takım A Ligi’nde kalacak; en kötü iki üçüncü ve en iyi iki dördüncü takım ise B Ligi grup ikincileriyle play-off oynayacak.