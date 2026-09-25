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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:05

Türkiye Fransa spikeri kim, hangi kanalda? Türkiye maçını kim anlatıyor?

Türkiye Fransa spikeri belli oldu! Türkiye Fransa milli maç hangi kanalda merak ediliyordu. Maçı anlatacak spiker ile birlikte açıklandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini, maç anlatımını yapacak spikeri ve müsabakada görev alacak isimleri araştırıyor. Türkiye Fransa maçını kim anlatıyor, kim anlatacak? İşte Türkiye Fransa spikeri ve maçın detayları…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Türkiye Fransa spikeri kim, hangi kanalda? Türkiye maçını kim anlatıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:05

, 1. Grup'taki ilk maçında 'yı 'de konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde milli takımda 'nün forma giyip giyemeyeceği de merak ediliyor. Türkiye Fransa maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor? İşte ayrıntılar…

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması, Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE FRANSA HAKEMİ KİM, NERELİ?

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'ın yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Türkiye Fransa spikeri kim, hangi kanalda? Türkiye maçını kim anlatıyor?

Gruptaki diğer karşılaşmada İtalya ile Belçika, Roma'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele de Türkiye-Fransa maçıyla aynı saatte başlayacak. A Milli Futbol Takımı, Fransa karşılaşmasının ardından grubun ikinci maçında 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile mücadele edecek.

Türkiye Fransa spikeri kim, hangi kanalda? Türkiye maçını kim anlatıyor?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşılaşması, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maç olacak. Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Orkun, milli takımın pazartesi ve salı günlerindeki antrenmanlarında da takımla birlikte çalışamadı.

Türkiye Fransa spikeri kim, hangi kanalda? Türkiye maçını kim anlatıyor?

TÜRKİYE FRANSA MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Türkiye-Fransa maçının anlatımını Cüneyt Şen yapacak. Karşılaşmanın yayınında Ömer Üründül de yorumlarıyla maç anlatımına katkı sağlayacak. Kocaeli Stadı'ndaki milli maç, Cüneyt Şen'in anlatımı ve Ömer Üründül'ün yorumlarıyla ekranlara gelecek.

Türkiye Fransa spikeri kim, hangi kanalda? Türkiye maçını kim anlatıyor?

TÜRKİYE FRANSA SPİKERİ CÜNEYT ŞEN KİMDİR?

Cüneyt Şen, Türk spor medyasının kıdemli haber spikerleri, spor müdürleri ve yorumcuları arasında yer alıyor. 30 Kasım 1972'de Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğan Şen, medya kariyerinin yanı sıra akademik alanda da çalışmalar yaptı ve 2013-2015 yılları arasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Temmuz 2015'ten bu yana A Spor kanalında Spor Müdürü ve ekran yüzü olarak görev yapan Cüneyt Şen, kanalda "Spor Ajansı" ve "Gün Ortası" gibi canlı yayın kuşaklarını sunuyor. Şen ayrıca maç anlatımları yapıyor ve belgesel seslendirmelerinde görev alıyor. Türkiye-Fransa karşılaşmasında da milli maçın anlatımını üstlenecek.

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#fransa
#Kocaeli
#orkun kökçü
#A Milli Futbol Takımı
#Uefa Uluslar A Ligi
#Aktüel
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