Türkiye'nin Fransa ile oynayacağı maç kadrosu açıklandı. UEFA'nın milli takımlar seviyesindeki önemli organizasyonlarından Uluslar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde oynanacak. A Milli Takım, İtalya ve Belçika'nın da bulunduğu A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında güçlü rakibi Fransa ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Fransa mili maç muhtemel 11 kimler var? İşte Türkiye Fransa maç kadroları…

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HABERİN ÖZETİ Türkiye Fransa muhtemel ilk 11! Maç kadrosu ilk 11’de kimler oynayacak? UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Fransa muhtemel 11, Türkiye ve Fransa arasındaki mücadele 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve atv'den canlı yayınlanacak. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda Christian Dingert oturacak. Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın sakatlıkları bulunuyor. Türkiye Fransa muhtemel 11, Fransa Milli Takımı'nın başında Zinedine Zidane ilk resmi maçına çıkacak. Türkiye'nin muhtemel 11'inde Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. Türkiye Fransa muhtemel 11! Fransa'nın muhtemel 11'inde ise Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Cherki, Kone, Rabiot, Olise, Dembele, Mbappe bulunuyor.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında oynanacak. 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve atv ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ile Nikolai Kimmeyer üstlenecek, Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. VAR'da Christian Dingert bulunacak. Gruptaki diğer mücadelede ise İtalya ile Belçika karşı karşıya gelecek.

Milli Takım, Fransa maçının ardından 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı konuk edecek, 2 Ekim'de Belçika ile karşılaşacak, 5 Ekim'de ise Bologna'da İtalya deplasmanına çıkacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI ÖNCESİ DETAYLAR

Türkiye ile Fransa şimdiye kadar 6 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Fransa 4 galibiyet elde ederken, A Milli Takım rakibini bir kez mağlup etti. İki ekip arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye'nin Fransa ile oynadığı ilk iki maçta ise sahadan farklı mağlubiyetlerle ayrıldığı görüldü. 1996 yılında oynanan ilk karşılaşmayı Fransa 4-0 kazanırken, 2000'deki özel maçta da aynı skor ortaya çıktı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda Fransa'ya 3-2 yenilen ay-yıldızlı ekip, 2009 yılındaki özel karşılaşmadan ise 1-0 mağlup ayrıldı.

Milli takım, Fransa karşısındaki galibiyet hasretini 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sonlandırdı. Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, Haziran 2019'da oynanan mücadelede o dönem dünya şampiyonu unvanını taşıyan Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Aynı eleme grubunda oynanan rövanş karşılaşmasında ise iki takım Paris'te 1-1 berabere kaldı.

TÜRKİYE FRANSA MAÇ KADROSU

Türkiye'nin Fransa karşısında sahaya çıkacağı kadroda önemli eksikler bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yanı sıra sakatlığı bulunan iki futbolcu daha aday kadroya alınmadı. Çağlar Söyüncü ile Kaan Ayhan ise sakatlık nedeniyle değil, teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihi doğrultusunda kadro dışında kaldı.

Milli takım kampında Orkun Kökçü'nün son durumu da yakından takip ediliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyemeyecek olması nedeniyle orta sahada ilk 11'de görev alması beklenen Beşiktaşlı futbolcu, ayak parmağındaki sakatlık sebebiyle son antrenmana katılamadı. Kökçü'nün Fransa karşısında oynayıp oynamayacağına ilişkin nihai kararın maç günü verilmesi bekleniyor. Daha önce hafif sakatlık sorunları yaşayan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün ise takımla çalışmalara yeniden başladı. Sakatlıkların ardından Trabzonspor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç da aday kadroya çağrıldı.

Fransa Milli Takımı'nda ise teknik direktör değişikliği ön plana çıkıyor. Uzun süre takımın başında bulunan Didier Deschamps'ın ardından görevi Zinedine Zidane devraldı. Fransız futbolunun önemli isimlerinden Zidane, milli takım teknik direktörü olarak ilk resmi maçına Türkiye karşısında çıkacak. Zidane'ın yeni görevindeki ilk sınavını Kocaeli'de verecek olması, karşılaşmaya yönelik uluslararası ilgiyi de artırdı.

Fransa'nın 23 kişilik kadrosunun toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 41 milyon euro olarak hesaplanıyor. Kadronun en değerli oyuncusu 200 milyon euroyla Kylian Mbappe. Onu 170 milyon euroyla Michael Olise, 120 milyon euroyla Desire Doue ve 100 milyon euroyla Ousmane Dembele izliyor. Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu N'Golo Kante ise Fransa'nın aday kadrosunda yer almadı.

TÜRKİYE FRANSA MUHTEMEL 11

Türkiye Fransa maçı muhtemel 11’ler şöyledir:

Türkiye muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

Fransa muhtemel 11: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Cherki, Kone, Rabiot, Olise, Dembele, Mbappe