Pınar Saka kimdir? Survivor 2025 kadrosuna yedekten dâhil olacak

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

03 Ocak 2025 22:11 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 22:13

Pınar Saka yedeklerden Survivor 2025 kadrosuna dâhil olacak. Geçen Sene All Star’da Sema Aydemir, Pınar Saka’ya tekme atması sebebiyle diskalifiye olmuştu. Bu sene ikili yine bir arada olacak.

Sema Aydemir, yedeklerden gelen Pınar Saka’yı görünce geçen sene yaşanan skandallar akıllara geldi. İki atlet geçen sene tartışma yaşamış ve Sema, Pınar’a tekme attığı için diskalifiye​ olmuştu. PINAR SAKA KİMDİR? Pınar Saka, 5 Kasım 1985 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 Londra Olimpiyatları-A barajını geçerek olimpiyatlarda 400 metrede yarışan ilk ve tek Türk kadın atlettir. Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi MBA yüksek lisans eğitimini tamamladı. PINAR SAKA SURVİVOR'DA KAÇ KEZ MÜCADELE ETTİ? Pınar Saka, 2013 yılında Survivor’a ilk kez katıldı. Daha sonraki yıllarda tekrar teklif gelmesi üzerine, 2017 Survivor kadrosunda Ünlüler takımında yer aldı. Pınar Saka, Survivor 2024: All Star kadrosunda da kırmızı takımda yer almıştır. İlgili Haberler Survivor 2025 Dilşah Kurt kimdir nereli? Survivor 2025 Gönüllüler Takımında yarışıyor Efecan Dianzenza kimdir? Survivor All Star 2025 Ünlüler takımına dâhil oldu