Resmi Gazete kararlarına göre Uşak Valisi, Naci Aktaş oldu

19 Eylül 2024 09:03 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:13

19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Ankara Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Uşak Valisi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamaların ardından Naci Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli soruları vatandaşlar tarafından merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Uşak Valisi değişti.

Ankara​'nın Etimesgut ilçesinin Kaymakamı Naci Aktaş, 19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Uşak Valisi oldu.

UŞAK VALİSİ NACİ AKTAŞ KİMDİR, NERELİ?

Naci Aktaş, 1977 yılında Trabzon​'un Araklı ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitim öğretimini burada tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu.

Yüksek Lisansını İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası alanında 2007 yılında tamamladı.

Yönetim ve Organizasyon alanında Doktor unvanı alan Naci Aktaş, 200 yılında başladığı kamu hizmetine 2004 yılına kadar Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı/Müfettiş olarak devam etti.

Buradaki görevinin ardından 91. Dönem Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap ederek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ağaçören Kaymakamlığı, Karaçoban Kaymakamlığı, Erzurum Vali Yardımcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, Müsteşarlık ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerine getirildi.

19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Uşak Valisi olarak atanan Naci Aktaş evli ve iki kız çocuk babasıdır.