Sarıyer’de çıkan yangın 9 saatin ardından söndürüldü

18 Haziran 2024 07:22 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 07:45

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı olan Ferahevler Mahallesi'nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında 17 Haziran Pazartesi saat 17.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

SARIYER'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun açıklamalarına göre Sarıyer'deki yangın 9 saatin ardından gece 02.52 sıralarında söndürüldü.

Belediye Başkanı Aksu "Hepimize geçmiş olsun. Endişelenecek bir durum yok. Ölen, yaralanan yok. Yangının neden çıktığıyla ilgili şu an elimizde bir veri yok" dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre yangın 22.30 sıralarında kontrol altına alındı.

İlerleyen saatlerde depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı içten yanma riskine karşı soğutma çalışması yapıldı.