Serkan Yıldırım'ın altın madalyası Uluslararası Paralimpik Komitesinin itirazı sebebiyle geri alındı

04 Eylül 2024 08:43 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 08:47

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli para atlet Serkan Yıldırım'ın madalyasının, Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alındığını duyurdu.

SERKAN YILDIRIM’IN MADALYASI NEDEN GERİ ALINDI?

2024 Paris Paralimpik Oyunları erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya almaya hak kazanan milli atlet Serkan Yıldırım’ın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesinin itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alınarak 400 metre liste yarışı listesinden çıkarıldı.

SERKAN YILDIRIM 2024 PARALİMPİK OYUNLARINDAN NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Serkan Yıldırım’ın yarış listesinden çıkarılmasının ardından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin “Serkan’a yargı freni” başlıklı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde açtığı davadan Serkan Yıldırım'ın Paris 2024’te yarıştırılması yönünde karar çıkartmış ve sporcumuz 100 metrede şampiyon olmayı başarmıştı.

Ancak IPC bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı ve oradan Serkan Yıldırım için 'Yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atletimiz, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı.”

Pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için sporcunun sonuna kadar yanında olunduğu belirtilen açıklamada; “Sporcumuzun haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım’ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız.” ifadeleri kullanıldı.

SERKAN YILDIRIM KİMDİR?

22 Ağustos 1991 yılında Tebriz’de dünyaya gelen aslen Azerbaycanlı Serkan Yıldırım, T12 engelli sınıfı erkekler 100 m ve 400 m sprint yarışlarında yarışan dünya şampiyonu ve dünya rekoru sahibidir.

33 yaşındaki sporcu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları atletizm mücadelesinde erkekler 100 metre T12 sınıfında final müsabakası gerçekleştirildi. Serkan Yıldırım, para atletizmde Türkiye'nin en iyi sonucu olan 10,70’lik zaman skorunu elde ederek ve Türkiye'ye Paris'te 3'üncü altın, toplamda 9'uncu madalyasını kazandırdı.

Sporcunun 100 metre T12 sınıfında kazandığı altın madalya, Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alındı.