Silifke Belediyespor-Bursaspor karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

17 Ekim 2024 09:58 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:00

TFF 3. Lig kapsamında oynanacak olan Silifke Belediyespor-Bursaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Karşılaşma 20 Ekim Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu hafta 3. Lig'de oynanacak olan karşılaşmaların takvimi açıklandı.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta sonu Bursaspor​, Silifke Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Taraftarlar tarafından karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF'nin açıkladığı takvime göre Bursaspor, 20 Ekim Pazar günü saat 15.00'da Silifke Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Karşılaşma Mersin​'de bulunan Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Bursaspor 16 puan ile TFF 3. Lig'de birinci sırada yer alırken Silifke Belediyespor ise 13 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.

SİLİFKE BELEDİYESPOR-BURSASPOR HANGİ KANALDA?

Silifke Belediyespor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Bursaspor karşılaşması Kanal 33 tarafından yayınlanacak.

BURSASPOR KOMBİNE BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Bursaspor tarafından açıklanan bilgilere göre kombine biletleri 16 Ekim saat 10.00'dan itibaren satışa çıktı.

Biletler 20 Ekim 2024 Pazar gününe kadar gişelerden ve online platformlar üzerinden satın alınabilecek.