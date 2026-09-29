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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 18:54

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül “Spotify bir sorun oluştu” hatası nedir?

Spotify çöktü mü açılmıyor sorunu son dakika bildirimleri ile gündem oldu. Spotify hesabıma giremiyorum, Spotify giriş yapamıyorum bildirim sayıları hızla yükseldi. Müzik dinleme platformu Spotify'da 29 Eylül 2026 Salı günü akşam saatlerinde kullanıcıların erişim ve kullanım sorunları yaşadığı bildirildi. Mobil uygulama, web oynatıcı ve masaüstü sürümünde arama yapılamaması, sayfaların yüklenmemesi, şarkı veya çalma listelerinin başlatılamaması, hesaba giriş sorunları ve sunucu bağlantısıyla ilgili problemler kullanıcıların araştırdığı konular arasında yer aldı. Spotify çöktü mü, sorun mu var? İşte Spotify sorun ile ilgili son durum…

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Editor
 TGRT Haber
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Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül “Spotify bir sorun oluştu” hatası nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 18:54

Müzik dinleme uygulaması 'da 29 Eylül 2026 akşam saatlerinde farklı özellikleri etkileyen sorunlar yaşanıyor. Bazı kullanıcılar uygulamanın açılmadığını belirtirken bazı kullanıcılar ise şarkıların başlamadığını ve arama fonksiyonunun çalışmadığını bildirdi. Spotify neden açılmıyor? Detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül “Spotify bir sorun oluştu” hatası nedir?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Spotify'da 29 Eylül 2026 Salı akşam saatlerinde dünya genelinde kısmi bir kesinti yaşanmakta ve birçok kullanıcı çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır.
Spotify çöktü mü, Kullanıcılar uygulamanın açılmadığını, şarkıların başlamadığını ve arama fonksiyonunun çalışmadığını bildirmektedir.
"Something went wrong" (Bir şeyler ters gitti) hata mesajı görülmesi, sayfaların yüklenmemesi ve giriş yapılamaması gibi problemler yaşanmaktadır.
Spotify'ın resmi durum hesabı Spotify Status, sorunun farkında olunduğunu ve kontrol edildiğini duyurmuştur.
Bazı kullanıcılar indirilmiş içeriklere erişebilmekte ancak yeni bağlantı gerektiren işlemler gerçekleştirilememektedir.
Spotify Connect gibi bazı özelliklerin de kesintiden etkilendiği belirtilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Spotify'da 29 Eylül 2026 Salı günü dünya genelinde kısmi bir kesinti yaşanıyor. Kullanıcılar mobil uygulama, web oynatıcı ve masaüstü sürümünde çeşitli sorunlarla karşılaşırken, en çok bildirilen problemler arasında arama fonksiyonunun çalışmaması, “Something went wrong” (Bir şeyler ters gitti) hata mesajının görülmesi, sayfaların yüklenmemesi, yeni şarkı veya çalma listesi başlatılamaması, giriş yapılamaması ve sunucu bağlantı sorunları bulunuyor. Bazı kullanıcılar indirilmiş içeriklerin veya halihazırda çalan müziğin devam ettiğini, ancak yeni arama ve bağlantı gerektiren işlemlerin gerçekleştirilemediğini belirtiyor.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül “Spotify bir sorun oluştu” hatası nedir?

Spotify'ın resmi durum hesabı Spotify Status da yaşanan problemi kabul etti. Hesaptan 29 Eylül'de yapılan açıklamada, “Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları kontrol ediyoruz!” ifadeleri kullanıldı. Resmi durum sayfasında henüz ayrıntılı bir olay kaydı bulunmazken, şirketin sorundan haberdar olduğu ve inceleme yaptığı bildirildi. Spotify Connect gibi bazı özelliklerin de kesintiden etkilendiği aktarılıyor.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül “Spotify bir sorun oluştu” hatası nedir?

SPOTİFY GİRİŞ YAPAMIYORUM, HESABIMA GİREMİYORUM SORUNU

Spotify'da yaşanan sorunlar arasında kullanıcıların hesaplarına giriş yapamaması da bulunuyor. verilerine göre bildirilen sorunların yüzde 17'sini giriş problemleri oluştururken, bazı kullanıcılar uygulamaya erişemediklerini veya hesaplarına bağlanamadıklarını belirtiyor. Sunucu bağlantısıyla ilgili sorunlar da kullanıcıların karşılaştığı problemler arasında yer alıyor ve toplam bildirimlerin yüzde 24'ünü oluşturuyor.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül “Spotify bir sorun oluştu” hatası nedir?

Kesinti sırasında bazı kullanıcıların daha önce indirdikleri içeriklere veya halihazırda oynatılan müziklere erişebildiği, ancak yeni bağlantı gerektiren işlemlerde sorun yaşandığı belirtiliyor. Spotify Connect özelliğinin de etkilenmesi nedeniyle yeni bağlantı kurulması veya farklı cihazlarla bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesinde problemler yaşanabiliyor.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül “Spotify bir sorun oluştu” hatası nedir?

"SPOTİFY BİR SORUN OLUŞTU" HATASI NEDİR, NEDEN AÇILMIYOR?

Spotify kullanıcılarının karşılaştığı sorunlardan biri de ekranda “Something went wrong” yani “Bir şeyler ters gitti” mesajının görülmesi. Bunun yanında uygulamanın açılmaması, sayfaların yüklenmemesi, arama yapılamaması ve yeni şarkı ya da çalma listelerinin başlatılamaması gibi problemler de bildiriliyor. Downdetector verilerinde en fazla bildirilen sorun yüzde 45 ile uygulama kaynaklı problemler olurken, yüzde 24 sunucu bağlantısı ve yüzde 17 giriş sorunlarından oluşuyor.

Spotify'daki problemin kesin kaynağı henüz açıklanmadı. Spotify Status hesabı sorundan haberdar olunduğunu ve inceleme yapıldığını duyururken, şirket tarafından kesintinin nedeni hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Benzer geçmiş kesintiler genellikle birkaç saat içinde çözülmüştü.

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ETİKETLER
#spotify
#downdetector
#Salı
#29 Eylül 2026
#Spotify Status
#Spotify Connect
#Aktüel
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