Survivor Melih Altın kimdir? 2025 Gönüllüler takımına dahil oldu
Survivor 2025 Gönüllüler takımına dâhil olan isimlerden biri de Melih Altın oldu. Melih Altın’ın hayatı ve kariyeri Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
Melih Altın, Survivor 2025 yarışmasında Gönüllüler takımına yedeklerden dâhil olarak izleyicilerin dikkatlerini üzerinde toplamayı başardı.
MELİH ALTIN KİMDİR?
Melih Altın, profesyonel dansçı ve dans eğitmen kariyeriyle biliniyor.
Melih Altın, Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından Salsa, Tango ve Serbest Stil dansların eğitmenlik ve hakemlik belgelerine sahip.
Melih Altın, Salsa, Bachata, Kizomba, Cha Cha Cha, ve Merengue gibi danslarda uzman bir isim.
MELİH ALTIN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
İstanbul doğumlu dansçı Melih Altın, 50 yaşında.
Dansçı ve dans eğitmeni olan Melih Altın, Survivor 2025'te ilerleyen yaşına rağmen mücadelesiyle dikkat çekiyor.