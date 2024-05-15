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Ters Yüz 2 animasyon filmi 14 Haziran 2024'te vizyona girecek

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 17:00 - Güncelleme : 15 May 2024 17:11
Ters Yüz 2 animasyon filmi 14 Haziran 2024&#039;te vizyona girecek

Ters Yüz 2, Riley'in zihnindeki yeni maceralarıyla geri dönüyor. Filmin yönetmeni kim? Yeni eklenen duygu hangisi? Inside Out 2 Türkiye'deki vizyon tarihi ne zaman olacak? İşte detaylar...

Ters Yüz, Pixar’ın en başarılı ve en çok sevilen animasyon filmlerinden biri olarak hatırlanıyor.

İlk filmde, Riley adlı genç bir kızın kafasının içinde yaşayan duyguların maceralarını izlemiştik.

Yönetmenliğini Pete Docter'ın üstlendiği ve senaryosunu Meg LeFauve ile Josh Cooley'nin yazdığı bu yapım, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük beğeni toplamıştı.

Ters Yüz 2 animasyon filmi 14 Haziran 2024'te vizyona girecek - 1. Resim

Ters Yüz 2’nin yönetmenliğini Kelsey Mann yapacak ve senaryosunu yine Meg LeFauve yazacak.

Filmde, ilk filmdeki Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke ve Tiksinti duygularının yanı sıra yeni bir duygu olan Kaygı da yer alacak.

14 Haziran 2024'te ABD'de vizyona girecek olan Ters Yüz 2, büyük bir heyecanla bekleniyor.

Türkiye için henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmadı.

Kaynak: TGRT Haber
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