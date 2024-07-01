Tolgshow Filtresiz yönetmen karakterini Fırat Parlak oynuyor

01 Temmuz 2024 15:33 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:52

Komedi Dükkanı, Arkadaşım Hoşgeldin ve Müdür Ne'aptın? programları ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü yönetmen Tolga Çevik tekrardan ekranlara dönüyor.

Tolgshow Filtresiz adlı program 2 Temmuz itibarıyla her salı saat 20.00'da NOW TV ekranlarında yayınlanacak.

Ünlü komedyenin diğer programlarında da yer alan yönetmen karakterinin bu yapımda da bulunuyor.

Programda sadece ses olarak Tolga Çevik ile atışan karakterin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TOLGSHOW FİLTRESİZ YÖNETMEN KİMDİR?

Tolgshow Filtresiz'de yönetmen karakterini Fırat Parlak oynuyor.

Fırat Parlak, ünlü komedyenin diğer yapımlarında da yönetmen rolünde yer almıştı.

FIRAT PARLAK KİMDİR?

Fırat Parlak 20 Eylül 1975 yılında Adana'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra lise eğitim öğretimini Tekirdağ'da gördü.

Liseden mezun olduktan sonra yönetmenlik yapmaya başlayan Fırat Parlak, Komedi Dükkanı'nın ardından adını geniş kitlelere duyurdu.

Patenti kendine ait olan programın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mert ile Gert dizisinin yönetmenliğini yaptı.

Aynı zamanda senaristlik yapan ünlü yönetmen 2016 yılında Belçika'da oyunculuk yapan Burcu Kara ile evlendi.