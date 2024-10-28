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Tüvtürk 29 Ekim'de açık mı? 2024 çalışma saatleri belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Ekim 2024 11:12 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:20
Tüvtürk 29 Ekim&#039;de açık mı? 2024 çalışma saatleri belli oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil uygulanacak. Araç sahiplerinin gündeminde ise Tüvtürk'ün 29 Ekim'de açık olup olmayacağı yer aldı.

Araç muayenesi​, araçların teknik olarak sorunsuz olduğundan emin olmak adında zorunlu olan kontrollerin gerçekleştiği Tüvtürk​'e her gün binlerce kişi başvuruyor.

29 Ekim​ günü resmi tatil​ olmasından dolayı açık olup olmadığı merak konusu oldu.

TÜVTÜRK 29 EKİM'DE AÇIK MI?

Hafta içi 08.30 ile 17.30 aralığında hizmet veren Tüvtürk, resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu nedenle yarın kapalı olacak.

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi tatillerde hizmet vermiyor.

Tüvtürk 29 Ekim'de açık mı? 2024 çalışma saatleri belli oldu - 1. Resim

29 Ekim'de devlet daireleri ve kamu kurumları kapalı oluyor. Hastaneler, sağlık ocakları, kargolar, noterler ve bankalar da yarın tüm gün kapalı olacak.

Tüvtürk'te işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 30 Ekim itibarıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TÜVTÜRK HAFTA SONU AÇIK MI?

Tüvtürk, hafta sonu pazar günleri hizmet vermezken cumartesi günleri 08.30 ile 17.30 aralığında hizmet verecek.

Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık oluyor.

Tüvtürk 29 Ekim'de açık mı? 2024 çalışma saatleri belli oldu - 2. Resim

TÜVTÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Araç muayene istasyonu çalışma saatleri belli oldu.

Hafta içi: 08.30- 17.30

Hafta sonu: Cumartesi 08.30- 17.30

Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır. 

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Kaynak: TGRT Haber
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