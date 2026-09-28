Uluslar Ligi maçları ne zaman bitiyor? Türkiye’nin Uluslar Ligi maç programı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki yoğun maç programını sürdürüyor. Milli takımın uluslararası müsabakaları devam ederken kulüp futbolunun yeniden başlayacağı tarih de merak konusu oldu. Türkiye’nin Uluslar Ligi maçları ne zaman? İşte maç tarihleri…

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı'nın Eylül ve Ekim aylarındaki maç programı yoğun bir takvimden oluşuyor. Ay-yıldızlı ekip, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te Türkiye'de İtalya ile karşılaşacak. Bu mücadelenin ardından milli takım, 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te Belçika deplasmanına çıkacak.

A Milli Takım, Ekim ayındaki son maçında ise 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki diğer iki karşılaşma ise kasım ayında oynanacak. Türkiye, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Belçika'yı konuk edecek, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.

A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya, 21.45

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye, 21.45

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye, 21.45

12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika, 20.00

15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye, 22.45

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

FIFA ve UEFA'nın uluslararası maç takvimine göre 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan milli maç arası 6 Ekim 2026 Salı günü resmi olarak sona erecek. A Milli Takım'ın Eylül ve Ekim aylarındaki Uluslar Ligi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından futbolcuların 7 Ekim'den itibaren kulüp tesislerine dönerek lig hazırlıklarına başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın geride kalmasının ardından 7. hafta karşılaşmaları 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Süper Lig'in 7. hafta müsabakaları 9, 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ekim ayında iki maç için daha Uluslar Ligi nedeniyle milli ara verilecek ve A Milli Takım, grup aşamasındaki son maçına 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te Fransa karşısında çıkacak.