Yaz Olimpiyatları’nda voleybol maç takvimine göre Filenin Sultanları, 4 Ağustos’ta İtalya ila karşılaşacak

01 Ağustos 2024 19:02 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 19:07

Bu sene Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ederken voleybol takımımız Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

2024 YAZ OLİMPİYATLARI VOLEYBOL MAÇ TAKVİMİ

Dominik Cumhuriyetini 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen takımımız, 4 Ağustos'ta İtalya ile mücadele edecek.

Çeyrek final maçına 6 Ağustos tarihinde çıkarken ilk olarak son grup maçını İtalya ile tamamlayacak.

C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grupta İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

İlk iki sırada yer alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü olan 8 takım çeyrek finale çıkacak.

İlkin Aydın maç sonrasında şu açıklamayı yaptı:

"Bugün ilk kez olimpiyat maçına çıktım. Sahadaki heyecanım ve stresim çok yüksekti. Dominik Cumhuriyeti karşısında sergilediğimiz tavır ve oynadığımız oyundan dolayı bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burada hiçbir maçı ortalama oynayarak kazanamazsınız, hepsinde iyi oynamanız gerekiyor.

Bugün Dominik Cumhuriyeti de çok inat etti, iyi defans yaptı, çok blok yaptı. Bizi ilk sette çok zor duruma soktukları anlar oldu. Ama ilk setin ardından oyunlarını çözüp çok iyi bir çıkış yakaladık. Yapamadığımız şeyleri ikinci sette sahaya koyduk ve böyle olunca maç da bize döndü.

Grupta puan durumu ise şöyle:

Türkiye: 5

İtalya: 3

Hollanda: 1

Dominik Cumhuriyeti: 0