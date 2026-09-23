Yıldız Holding CEO’su Tütüncü’ye COP31 görevi

Tütüncü, çalışma grubunun eş başkanlığını Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) Başkan Yardımcısı Diane Holdorf ile birlikte yürütecek. Görevlendirme, New York İklim Haftası kapsamında gerçekleştirilen COP31 Business Forum toplantılarıyla birlikte uluslararası iş dünyasıyla paylaşıldı. Tütüncü, “COP31 İş Dünyası Forumu’nun, küresel iklim diplomasisinde taahhütlerin ötesine geçerek somut uygulama mekanizmalarını başlatmak açısından önemli bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Özel sektörün sahadaki bilgi birikimini; uygulanabilir ve ölçeklenebilir aksiyonlar ile politika önerilerine dönüştürerek COP31 gündemine somut katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9–20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e uzanan süreçte önemli bir uluslararası sorumluluk üstlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), COP31 Başkanlığı tarafından COP31 Private Sector Envoy (COP31 İş Dünyası Elçisi) olarak görevlendirilmesinin ardından oluşturulan COP31 Business Forum, küresel iş dünyasının COP31 sürecine etkin ve sonuç odaklı katılımını sağlamayı amaçlıyor. Forum, iş dünyasının iklim gündemi ile kamu politikaları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, özel sektörün yatırım ve uygulama deneyimini COP31 gündemine taşımayı ve bu katkıyı kalıcı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. COP31 gündemiyle uyumlu tematik çalışma grupları da uygulamaların önündeki zorlukları, çözüm alanlarını ve özel sektörün sunabileceği somut katkıları belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

GIDA GÜVENLİĞİ VE TARIM İÇİN UYGULANABİLİR ÖNERİLER

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü'nün eş başkanlığını üstlendiği Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubu, küresel gıda sisteminin önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek bu alanda özel sektörün sahadaki deneyimlerinden beslenen uygulanabilir ve ölçeklenebilir politika önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Çalışma grubunun öncelikli odak alanları arasında; gıda-su-iklim bağlantısı, çiftçi ekosisteminin dayanıklılığı ve iklime dirençli tarım başlıkları yer alıyor. COP31'in resmî Gıda Güvenliği gündeminde de gıda-su-iklim bağlantısı ve iklime dayanıklı tarım temel çalışma alanları arasında yer alıyor.

Çalışma grubunun geliştireceği politika önerilerinin sahada karşılaşılan uygulama zorluklarından ve özel sektör deneyimlerinden beslenmesi; gıda güvenliği ve tarım alanında somut ilerlemeye katkı sağlayacak çözümleri COP31 gündemine taşıması amaçlanıyor.

Çalışma grubunun nihai çıktıları arasında yer alacak öncelikli politika önerileri, özel sektör eylemleri ve seçilecek iyi uygulama örneklerinin 12–13 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 Business and Investment Summit (COP31 İş ve Yatırım Zirvesi) kapsamında COP31 Başkanlığı ve uluslararası paydaşlara sunulması planlanıyor.

NEW YORK'TA KÜRESEL İŞ DÜNYASI COP31 GÜNDEMİYLE BİR ARAYA GELDİ

Mehmet Tütüncü ve Diane Holdorf'un da aralarında bulunduğu çalışma grubu eş başkanları ile küresel iş dünyasının üst düzey temsilcileri, New York İklim Haftası kapsamında COP31 Business Forum toplantılarında bir araya geldi.

22 Eylül'de Bloomberg Genel Merkezi'nde düzenlenen COP31 Business Forum – New York Dialogue (COP31 İş Dünyası Forumu – New York Diyaloğu), TOBB Başkanı ve COP31 Business Forum Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bloomberg L.P. ve Bloomberg Philanthropies Kurucusu Michael R. Bloomberg'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

23 Eylül'de ise COP31 Business Forum Advisory Council üyeleri, çalışma grubu eş başkanları ve seçilmiş üst düzey iş dünyası liderlerinin katılımıyla High-Level Roundtable (Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı) gerçekleştiriliyor.

Mehmet Tütüncü: "Gıda güvenliğini ve tarımı iklim gündeminin temel çalışma alanlarından biri olarak görüyoruz"

New York İklim Haftası kapsamında COP31 Business Forum toplantılarına katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'in, iklim hedeflerini somut uygulamalara dönüştürmek ve iş dünyasının çözüm üretme kapasitesini harekete geçirmek açısından önemli bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Yıldız Holding'de 'Bu Dünya Bizim' anlayışımız ve 'İsrafsız Şirket' modelimiz doğrultusunda sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma yaklaşımımızın merkezinde konumlandırıyoruz. Gıda alanındaki küresel deneyimimizle; iklim dayanıklılığı, doğal kaynakların verimli kullanımı ve çiftçi ekosistemlerinin geleceğini, gıda güvenliği ve tarımın temel çalışma alanları olarak görüyoruz. COP31 İş Forumu bünyesindeki Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubu olarak özel sektörün sahadaki bilgi birikimini; uygulanabilir ve ölçeklenebilir aksiyonlar ile politika önerilerine dönüştürerek COP31 gündemine somut katkı sunmayı hedefliyoruz."