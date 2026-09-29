Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:13

Fatmagül Lafçı kimdir? Fatmagül Lafçı kaç yaşında? Fatmagül Lafçı aslen nereli?

Bir dönem Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Fatmagül Fakı Lafçı, son günlerde hakkında çıkan haberlerle yeniden gündeme geldi. Evlilik öncesinde Fatmagül Fakı soyadını kullanan televizyon yüzünün hayatı, kariyeri ve memleketi merak konusu oldu. Peki Fatmagül Lafçı kimdir? Fatmagül Lafçı kaç yaşında? Fatmagül Lafçı aslen nereli?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fatmagül Lafçı kimdir? Fatmagül Lafçı kaç yaşında? Fatmagül Lafçı aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:13

Bir dönem yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Fatmagül Fakı Lafçı, son dönemde yeniden merak konusu oldu. Evlilik öncesinde Fatmagül Fakı adıyla tanınan televizyon yüzünün özel hayatı, kariyer geçmişi ve memleketi araştırılmaya başlandı. Peki, Fatmagül Lafçı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir?

FATMAGÜL LAFÇI KİMDİR?

Fatmagül Lafçı'nın evlilik öncesindeki adı Fatmagül Fakı. Televizyon kariyerine sunuculuk ve oyunculuk alanlarında devam eden Lafçı, özellikle 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla Türkiye genelinde tanındı.

Fatmagül Lafçı kimdir? Fatmagül Lafçı kaç yaşında? Fatmagül Lafçı aslen nereli?

Survivor öncesinde farklı bir meslek deneyimi de bulunan Lafçı, üniversite eğitiminin ardından bir süre 'nda kabin memuru olarak çalıştı. Daha sonra televizyon sektörüne yöneldi. 'nin biyografik içeriğine göre 2010 yılında THY'de kısa süreliğine hosteslik yapan Lafçı, ardından spikerlik ve sunuculuk alanında çalışmaya başladı. 

Fatmagül Lafçı kimdir? Fatmagül Lafçı kaç yaşında? Fatmagül Lafçı aslen nereli?

FATMAGÜL LAFÇI KAÇ YAŞINDA?

Fatmagül Lafçı, 3 Şubat 1990 doğumlu. Buna göre 29 Eylül 2026 itibarıyla 36 yaşında.

FATMAGÜL LAFÇI ASLEN NERELİ?

Fatmagül Lafçı'nın doğum yeri . Ancak çocukluk ve gençlik döneminin önemli bir bölümünü Hatay'da geçirdi. Annesi ev hanımı, babası ise polisti. Ailesiyle uzun süre Hatay'da yaşayan Lafçı, daha sonra İstanbul'a taşındı. 

Fatmagül Lafçı kimdir? Fatmagül Lafçı kaç yaşında? Fatmagül Lafçı aslen nereli?

EĞİTİM HAYATI DİKKAT ÇEKTİ

Fatmagül Lafçı, üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde aldı. Üniversite eğitiminin ardından bir süre havacılık sektöründe çalıştı. Ancak kariyerini uzun süre kabin memurluğu üzerinden sürdürmek yerine televizyon dünyasına yöneldi. Sunuculuk ve oyunculuk çalışmalarıyla ekranlarda yer almaya başladı. 

Fatmagül Lafçı kimdir? Fatmagül Lafçı kaç yaşında? Fatmagül Lafçı aslen nereli?

SURVIVOR İLE TANINIRLIĞI ARTTI

Fatmagül Fakı'nın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan en önemli dönemlerden biri, 2013 yılında katıldığı Survivor oldu. Fakı, yarışmada Gönüllüler takımında mücadele etti. Survivor macerası sekizinci haftada sona erdi. Yarışmaya katılmasının ardından Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzetilmesi nedeniyle magazin basınında uzun süre “yerli Adriana Lima” şeklinde anıldı. 

Fatmagül Lafçı kimdir? Fatmagül Lafçı kaç yaşında? Fatmagül Lafçı aslen nereli?

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Fatmagül Fakı'nın ekran kariyeri yalnızca Survivor ile sınırlı kalmadı. Oyunculuk da yapan Fakı, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşin Kızları gibi televizyon yapımlarında yer aldı. Ayrıca Yapışık Kardeşler adlı sinema filminde de rol aldı. Bunun yanında çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yaptı. 
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatmagül Fakı’nın aracına silahlı saldırı!
Çarkıfelek 2014'te Yeniden Başlıyor: İlker Ayrık Sunacak, Fatmagül Fakı Yardımcı Olacak
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#konya
#survivor
#show tv
#türk hava yolları
#Fatmagül Fakı
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.