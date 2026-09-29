Fatmagül Lafçı kimdir? Fatmagül Lafçı kaç yaşında? Fatmagül Lafçı aslen nereli?

Bir dönem Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Fatmagül Fakı Lafçı, son dönemde yeniden merak konusu oldu. Evlilik öncesinde Fatmagül Fakı adıyla tanınan televizyon yüzünün özel hayatı, kariyer geçmişi ve memleketi araştırılmaya başlandı. Peki, Fatmagül Lafçı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir?

FATMAGÜL LAFÇI KİMDİR?

Fatmagül Lafçı'nın evlilik öncesindeki adı Fatmagül Fakı. Televizyon kariyerine sunuculuk ve oyunculuk alanlarında devam eden Lafçı, özellikle 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla Türkiye genelinde tanındı.

Survivor öncesinde farklı bir meslek deneyimi de bulunan Lafçı, üniversite eğitiminin ardından bir süre Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak çalıştı. Daha sonra televizyon sektörüne yöneldi. Show TV'nin biyografik içeriğine göre 2010 yılında THY'de kısa süreliğine hosteslik yapan Lafçı, ardından spikerlik ve sunuculuk alanında çalışmaya başladı.

FATMAGÜL LAFÇI KAÇ YAŞINDA?

Fatmagül Lafçı, 3 Şubat 1990 doğumlu. Buna göre 29 Eylül 2026 itibarıyla 36 yaşında.

FATMAGÜL LAFÇI ASLEN NERELİ?

Fatmagül Lafçı'nın doğum yeri Konya. Ancak çocukluk ve gençlik döneminin önemli bir bölümünü Hatay'da geçirdi. Annesi ev hanımı, babası ise polisti. Ailesiyle uzun süre Hatay'da yaşayan Lafçı, daha sonra İstanbul'a taşındı.

EĞİTİM HAYATI DİKKAT ÇEKTİ

Fatmagül Lafçı, üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde aldı. Üniversite eğitiminin ardından bir süre havacılık sektöründe çalıştı. Ancak kariyerini uzun süre kabin memurluğu üzerinden sürdürmek yerine televizyon dünyasına yöneldi. Sunuculuk ve oyunculuk çalışmalarıyla ekranlarda yer almaya başladı.

SURVIVOR İLE TANINIRLIĞI ARTTI

Fatmagül Fakı'nın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan en önemli dönemlerden biri, 2013 yılında katıldığı Survivor oldu. Fakı, yarışmada Gönüllüler takımında mücadele etti. Survivor macerası sekizinci haftada sona erdi. Yarışmaya katılmasının ardından Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzetilmesi nedeniyle magazin basınında uzun süre “yerli Adriana Lima” şeklinde anıldı.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Fatmagül Fakı'nın ekran kariyeri yalnızca Survivor ile sınırlı kalmadı. Oyunculuk da yapan Fakı, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşin Kızları gibi televizyon yapımlarında yer aldı. Ayrıca Yapışık Kardeşler adlı sinema filminde de rol aldı. Bunun yanında çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

