İhsan Taylan Özver kimdir, kaç yaşında? İhsan Taylan Özver hangi okullarda okudu?

BM belgelerinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde Üçüncü Kâtip olan İhsan Taylan Özver, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama ile dünya gündemine yerleşti.

İHSAN TAYLAN ÖZVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İhsan Taylan Özver, Türk Dışişleri bünyesinde görev yapan bir diplomattır.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde Üçüncü Kâtip olan Özver, aldığı eğitimler ve başarıları ile adından söz ettirdi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği yapan ihsan Taylan Özver'in özel yaşantısına dair fazla bilgi kamuoyunda yer almamakta.

İHSAN TAYLAN ÖZVER HANGİ OKULLARDA OKUDU?

Groningen Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Örgütler, ardından KU Leuven'de Uluslararası Politika yüksek lisansı yapan İhsan Taylan Özver aldığı eğitimler ile dikkat çekti. Özver, KU Leuven Uluslararası Politika yüksek lisans mezunu ve Groningen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Örgütler lisans mezunudur.