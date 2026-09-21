Masterchef Buse kim, kaç yaşında? Yedeklerden gelen Buse Baştan aslen nereli, mesleği nedir?

Masterchef ekranlarında yeni gördüğümüz Buse Baştan, sosyal medyada da dikkat çekti. Yedeklerden ana kadroya dahil olan Masterchef Buse'nin ınstagram hesabındaki içerikler de beğeni topladı.

MASTERCHEF BUSE KİM, KAÇ YAŞINDA?

Trabzon’un Tonya ilçesinden yarışmaya katılan Buse Baştan, samimi tavırları ile kısa sürede dikkat çekti. Yedeklerden ana kadroya dahil olan isim, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

MASTERCHEF BUSE BAŞTAN NERELİ?

İlk turunda jüri üyelerinin karşısına kuzu pirzola, bal kabağı püresi ve Trabzon yöresine ait tomara tavası ile çıkan Buse Baştan, Trabzon Tonya'da yarışmaya katıldı. Instagram'dan yapılan halk oylamasında Buse Baştan yaklaşık yüzde 74 oy alarak ana kadroya dahil oldu.

MASTERCHEF BUSE'NİN INSTAGRAM HESABI BEĞENİ TOPLADI

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'e yedeklerden dahil olan Buse Baştan, Instagram'da "busebastan.61" kullanıcı adı ile yer alıyor. Yaklaşık 17 bin takipçisi olan Buse Baştan'ın paylaştığı içerikler de beğeni topluyor.