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Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 22:21

Masterchef Buse kim, kaç yaşında? Yedeklerden gelen Buse Baştan aslen nereli, mesleği nedir?

Masterchef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya gelen yeni yarışmacı Buse kısa sürede izleyicilerin odağında yer aldı. Masterchef Buse Baştan kimdir, nereli soruları izleyenlerin gündemine yerleşti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef Buse kim, kaç yaşında? Yedeklerden gelen Buse Baştan aslen nereli, mesleği nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 22:21

ekranlarında yeni gördüğümüz Buse Baştan, sosyal medyada da dikkat çekti. Yedeklerden ana kadroya dahil olan Masterchef Buse'nin hesabındaki içerikler de beğeni topladı.

MASTERCHEF BUSE KİM, KAÇ YAŞINDA?

’un Tonya ilçesinden yarışmaya katılan Buse Baştan, samimi tavırları ile kısa sürede dikkat çekti. Yedeklerden ana kadroya dahil olan isim, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Masterchef Buse kim, kaç yaşında? Yedeklerden gelen Buse Baştan aslen nereli, mesleği nedir?

MASTERCHEF BUSE BAŞTAN NERELİ?

İlk turunda jüri üyelerinin karşısına kuzu pirzola, bal kabağı püresi ve Trabzon yöresine ait tomara tavası ile çıkan Buse Baştan, Trabzon Tonya'da yarışmaya katıldı. Instagram'dan yapılan halk oylamasında Buse Baştan yaklaşık yüzde 74 oy alarak ana kadroya dahil oldu.

Masterchef Buse kim, kaç yaşında? Yedeklerden gelen Buse Baştan aslen nereli, mesleği nedir?

MASTERCHEF BUSE'NİN INSTAGRAM HESABI BEĞENİ TOPLADI

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'e yedeklerden dahil olan Buse Baştan, Instagram'da "busebastan.61" kullanıcı adı ile yer alıyor. Yaklaşık 17 bin takipçisi olan Buse Baştan'ın paylaştığı içerikler de beğeni topluyor.

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ETİKETLER
#masterchef
#ınstagram
#Trabzon
#Tonya
#Buse Baştan
#Biyografi
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