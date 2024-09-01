Dolar kuru Fed kararı öncesi temkinli seyirde! İşte 1 Eylül döviz kurları
Dolar kuru, son birkaç günlük yatay seyrini koruyor. Büyük yükselişin ardından gelen bu fiyatlanmada ABD'de sene sonuna kadar 100 puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki söylentiler de etkili oluyor... İşte 1 Eylül döviz kurları, dolar fiyatı, euro fiyatı, sterlin fiyatı...
Dolar kuru başta olmak üzere döviz piyasası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği iddialarına kilitlenmiş durumda. Bu indirimin yüzde 50'lik diliminin kasım ya da aralık ayında yansıması gittikçe güç kazanan bir iddia.
Bu veriler ışığında "Dolar kuru yükselir mi?" sorusun cevap araşanların sayısı hayli arttı. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 34.50 bandını aşırakr tarihi bir rekora imza atmıştı. Bazı analistlerin tahminlerine göre dolar kuru yıl sonuna kadar 36 lirayı da aşacak.
Diğer yandan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,0 seviyesinin direnç, 100,0 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Peki bugün döviz piyasaları ne durumda? İşte dolar fiyatı, euro fiyatı, sterlin fiyatı
DOLAR BUGÜN (1 EYLÜL) NE KADAR?
Güncel dolar fiyatı: alış 34.05 TL, satış 34.08 TL
1 EYLÜL EURO FİYATI
Güncel euro fiyatı: alış 37.60 TL, batış 37.67 TL
1 EYLÜL STERLİN FİYATI
Güncel sterlin fiyatı: alış 44.70 TL, 44.79 TL
1 EYLÜL DÖVİZ KURLARI
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.
Veriler, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, "yumuşak iniş" beklentileri öne çıktı.