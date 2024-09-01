Dolar kuru Fed kararı öncesi temkinli seyirde! İşte 1 Eylül döviz kurları

01 Eylül 2024 07:47 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 07:50

Dolar kuru başta olmak üzere döviz piyasası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği iddialarına kilitlenmiş durumda. Bu indirimin yüzde 50'lik diliminin kasım ya da aralık ayında yansıması gittikçe güç kazanan bir iddia.

Bu veriler ışığında "Dolar kuru yükselir mi?" sorusun cevap araşanların sayısı hayli arttı. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 34.50 bandını aşırakr tarihi bir rekora imza atmıştı. Bazı analistlerin tahminlerine göre dolar kuru yıl sonuna kadar 36 lirayı da aşacak.

Diğer yandan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,0 seviyesinin direnç, 100,0 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki bugün döviz piyasaları ne durumda? İşte dolar fiyatı, euro fiyatı, sterlin fiyatı

DOLAR BUGÜN (1 EYLÜL) NE KADAR?

Güncel dolar fiyatı: alış 34.05 TL, satış 34.08 TL

1 EYLÜL EURO FİYATI

Güncel euro fiyatı: alış 37.60 TL, batış 37.67 TL

1 EYLÜL STERLİN FİYATI

Güncel sterlin fiyatı: alış 44.70 TL, 44.79 TL

1 EYLÜL DÖVİZ KURLARI

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

Veriler, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, "yumuşak iniş" beklentileri öne çıktı.