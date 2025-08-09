Gazze'de yine bir yardım faciası! Altında kalan çocuk can verdi

İsrail'in saldırıları ve kıtlık politikasıyla aç bıraktığı Gazze'de havadan yürütülen insani yardım çalışmaları yine bir can kaybına sebep oldu. Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısında blunan El-Nüveyri bölgesi yakınındaki yardım operasyonunda kalabalığın üzerine atılan yardım kutusu 14 yaşındaki Muhammed Eid'in ölümüne neden oldu. 16 Temmuz'dan bu yana bu yardımlarda ölenlerin sayısı 4'e çıktı. Ayrıca bu yardımlara ulaşmaya çalışan çok sayıda sivil İsrail güçleri tarafından hedef alınarak öldürülüyor.