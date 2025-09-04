Savunma sanayi fuarında katliamcı İsrail'in standına kırmızı boya atıldı

Polonya'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına (MSPO), İsrail'in katılımı protesto edildi. Polonyalı aktivistler, Elbit Systems standına kırmızı boya fırlatıp, Filistin sloganları attılar. Polis, olayla ilgili Poznan'dan 21 yaşındaki bir kadın ile Varşova'dan 26 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı.

Öte yandan Polonya'daki Filistin destekçileri de 2-5 Eylül arasında düzenlenen MSPO fuarına İsrailli şirketlerin katılımına tepki gösterdi.