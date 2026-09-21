32 yıl sonra bir ilk: Ruanda soykırımı davası İngiltere'de başladı

Ruanda’da 1994 yılında Tutsilere karşı işlenen soykırımdan 32 sene sonra İngiltere’de ilk kez bu suçlarla bağlantılı bir kişi hakkında dava açıldı. Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, Ruanda hükümetinin resmi talebiyle başlatılan ve yedi yıl süren soruşturmanın ardından Kuzey Londra’da yaşayan 65 yaşındaki Dr. Vincent Brown hakkında 1994 yılı Nisan ayında Ruanda’da işlediği iddia edilen suçlarla bağlantılı olarak dava açılmasına karar verdi. Daha önce "Dr. Vincent Bajinya" ismini kullanan Ruandalı doktor, soykırıma yardımcı nitelikte bir fiil ve insanlığa karşı suç kapsamında cinayete yardımcı nitelikte altı ayrı fiille suçlandı.

Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suçlar ve Terörle Mücadele Birimi Başkanı Frank Ferguson, "Suçlamalar, Dr. Brown’ın 1994 yılında Tutsilere karşı gerçekleştirilen soykırıma katıldığı iddialarıyla ilgili. Başkaları tarafından gerçekleştirilen cinayet ve soykırım eylemlerini yönlendirdiği ve teşvik ettiği iddia ediliyor" dedi.

2019’da başlatılan soruşturmanın ardından bugün gözaltına alınan Brown, yarın Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

"DÜŞÜNCELERİMİZ, RUANDA HALKIYLA BİRLİKTE"

Londra Polisi Terörle Mücadele Birimi Başkanı Helen Flanagan ise, İngiltere’de yaşayan ve Ruanda soykırımıyla bağlantılı benzer suçlardan şüphelenilen başka kişiler hakkında da bir dizi soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Davanın İngiltere’nin soykırım suçluları için güvenli bir sığınak olmadığını gösterdiğini ifade eden Flanagan, "Düşüncelerimiz, Ruanda halkıyla birlikte. Özellikle de Tutsilere karşı gerçekleştirilen soykırımda aile fertlerini ve sevdiklerini kaybedenlerle birlikte" dedi.

800 BİNDEN FAZLA TUTSİ VE ILIMLI HUTU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Belçika mandasındaki Ruanda’da uygulanan etnik ayrımcılık halkı birbirine karşı kindar hale getirmiş ve ülke 1994’te tarihin en kanlı soykırımlarından birine sahne olmuştu. Aşırılık yanlısı Hutular tarafından düzenlenen toplu katliamlarda 800 binden fazla Tutsi ve ılımlı Hutu öldürülmüş, katliamın elebaşı olan çok sayıda suçlu Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak mahkum edilmişti.

Öte yandan geçtiğimiz ay Hollanda'nın Lahey kentindeki bir yerel mahkeme de Ruanda kökenli bir Hollanda vatandaşını Ruanda soykırımındaki rolü nedeniyle ömür boyu hapse mahkum etmişti.