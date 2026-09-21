Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 22:15

32 yıl sonra bir ilk: Ruanda soykırımı davası İngiltere'de başladı

İngiltere’de 1994 yılındaki Ruanda soykırımından 32 yıl sonra ilk kez ceza davası açıldı. Kuzey Londra’da yaşayan 65 yaşındaki Dr. Vincent Brown, soykırıma katılmak ve insanlığa karşı suç kapsamında cinayete azmettirmek suçlamalarıyla hakkında dava açıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
32 yıl sonra bir ilk: Ruanda soykırımı davası İngiltere'de başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 22:15

’da 1994 yılında Tutsilere karşı işlenen soykırımdan 32 sene sonra ’de ilk kez bu suçlarla bağlantılı bir kişi hakkında dava açıldı. Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, Ruanda hükümetinin resmi talebiyle başlatılan ve yedi yıl süren soruşturmanın ardından Kuzey Londra’da yaşayan 65 yaşındaki Dr. Vincent Brown hakkında 1994 yılı Nisan ayında Ruanda’da işlediği iddia edilen suçlarla bağlantılı olarak dava açılmasına karar verdi. Daha önce "Dr. Vincent Bajinya" ismini kullanan Ruandalı doktor, soykırıma yardımcı nitelikte bir fiil ve insanlığa karşı suç kapsamında cinayete yardımcı nitelikte altı ayrı fiille suçlandı.

Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suçlar ve Terörle Mücadele Birimi Başkanı Frank Ferguson, "Suçlamalar, Dr. Brown’ın 1994 yılında Tutsilere karşı gerçekleştirilen soykırıma katıldığı iddialarıyla ilgili. Başkaları tarafından gerçekleştirilen cinayet ve soykırım eylemlerini yönlendirdiği ve teşvik ettiği iddia ediliyor" dedi.

32 yıl sonra bir ilk: Ruanda soykırımı davası İngiltere'de başladı

2019’da başlatılan soruşturmanın ardından bugün gözaltına alınan Brown, yarın Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

"DÜŞÜNCELERİMİZ, RUANDA HALKIYLA BİRLİKTE"

Londra Polisi Terörle Mücadele Birimi Başkanı Helen Flanagan ise, İngiltere’de yaşayan ve Ruanda soykırımıyla bağlantılı benzer suçlardan şüphelenilen başka kişiler hakkında da bir dizi soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Davanın İngiltere’nin soykırım suçluları için güvenli bir sığınak olmadığını gösterdiğini ifade eden Flanagan, "Düşüncelerimiz, Ruanda halkıyla birlikte. Özellikle de Tutsilere karşı gerçekleştirilen soykırımda aile fertlerini ve sevdiklerini kaybedenlerle birlikte" dedi.

800 BİNDEN FAZLA TUTSİ VE ILIMLI HUTU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Belçika mandasındaki Ruanda’da uygulanan etnik ayrımcılık halkı birbirine karşı kindar hale getirmiş ve ülke 1994’te tarihin en kanlı soykırımlarından birine sahne olmuştu. Aşırılık yanlısı Hutular tarafından düzenlenen toplu katliamlarda 800 binden fazla Tutsi ve ılımlı Hutu öldürülmüş, katliamın elebaşı olan çok sayıda suçlu Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak mahkum edilmişti.

Öte yandan geçtiğimiz ay Hollanda'nın Lahey kentindeki bir yerel mahkeme de Ruanda kökenli bir Hollanda vatandaşını Ruanda soykırımındaki rolü nedeniyle ömür boyu hapse mahkum etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongo, Ruanda ve Kazakistan ile diplomasi trafiği
Afrika'da savaş çanları! Ruanda ve Kongo arasında gerilim zirvede: Şehri ele geçirdiler
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ingiltere
#Ruanda
#Tutsiler
#Dr. Vincent Brown
#Kraliyet Savcılığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.