ABD'de Gazze itirafı: Suç ortaklığımız artık garantilendi

03 Temmuz 2024 08:38 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 08:40

İsrail soykırımı sürüyor! Gazze'de evi bombaladılar: 2'si çocuk çok sayıda ölü var

İsrail soykırımı sürüyor! Gazze'de evi bombaladılar: 2'si çocuk çok sayıda ölü var

İsrail'in işgal atlında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana insanlık dışı katliamlar sürdürdüğü Fiistin halkına yönelik soykırımın en büyük destekçisi kuşkusuz, Joe Biden yönetimindeki ABD hükümetiydi. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık trajedisine sessiz kalamayan ve Biden yönetiminden istifa eden 12 eski yetkili, ortak bir basın açıklaması düzenleyerek Biden yönetimi adeta yerden yere vurdu.

"AMERİKA'NIN SIRTINA YÜK"

Hükümetin eylemlerinin ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını ve ABD'yi Filistin halkının öldürülmesinde suç ortağı yaptığını söyleyen 12 politikacı, ABD hükümetinin İsrail'e yönelik politikalarının bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığı ve "Amerika'nın sırtına yük koyduğu" söylendi.

Eski yetkililerin ortak açıklamasında, "Amerika'nın İsrail'e diplomatik desteği ve sürekli silah akışı, Gazze'de kuşatma altındaki Filistin halkının öldürülmesinde ve aç bırakılmasında yadsınamaz suç ortaklığımızı garantiledi" İfadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce İsrail'e destek iddialarını yalanlamış, Gazze'deki sivil kayıpları eleştirmesinin yanı sıra insani yardımları artırma çabalarını da hatırlatmıştı.

SİLAH SEVKİYATI ELEŞTİRİSİ

Ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine rağmen devam eden silah sevkiyatının Ortadoğu'yu daha da istikrarsızlaştırdığı ve "Amerika'nın sırtına yük koyduğu" belirtildi.

Diğer imzacılar arasında, silah transferleri konusunda Kongre ilişkilerini denetleyen Josh Paul da var. Paul, ekim ayında istifa etmişti.

Açıklamaya eski bir Beyaz Saray yetkilisi, iki eski Hava Kuvvetleri personeli ve Savunma İstihbarat Ajansı'nda görev yapan eski bir ordu subayı da imza attı.