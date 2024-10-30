Aylarca kabızlık yaşadı! Tuvalete çıktığında ise dehşete düştü: İç organları dışarı aktı

30 Ekim 2024 13:35 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:22

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Courtney Ingham adlı genç kadının, aylarca yaşadığı kabızlık sorunu hayatını bir kabusa çevirdi. Tuvalette otururken duyduğu ses sonrası dehşete düşen genç kadın soluğu hastanede aldı. "Eğilip baktığımda gördüğüm görüntü beni şoke etmişti" diyen kadın, ölümden döndü.

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Courtney Ingham isimli genç kadın, 8 ay boyunca kabızlık sorunu yaşadıktan sonra hastanelik oldu.

Sürecin başında kabızlığı pek önemsemediğini, ancak aşırı şişkinlik ve mide krampları yaşamaya başladıktan sonra işe gidemediğini söyleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Ingham, "Tuvalette otururken bir ses duydum. İçimden bir şeyin çıktığını anlamıştım. Sonra kan gördüm. Baktığımda dışkı yoktu ama çok kan vardı. Eğilip baktığımda gördüğüm görüntü beni şoke etmişti, birinin organları düşmüş gibiydi. Et parçaları vardı. İç organlarım dışarı çıkmıştı" ifadelerine yer verdi.

"ŞİMDİ 3 HAFTADIR ÇIKAMIYORUM"

Ingham'a kaldırıldığı hastanede, rektumun yeterli desteği olmadığında arka geçidin dışına düşmesiyle oluşan "rektal prolapsus" teşhisi konuldu.

Bağırsaklarındaki sarkma cerrahi operasyonla temizlenip düzeltilirken, vücudunda kanla dolu büyük bir yaraya benzer çatlaklar oluştuğu da ifade edildi.

Taburcu edilen Ingham'ın tedavisinin devam ettiği belirtilirken genç kadın "Hala tam anlamıyla iyileşemedim. 8 ay tuvalete çıkamamıştım, şimdi 3 haftadır çıkamıyorum" diye konuştu.