Brezilya yolcu uçağının düşme anı kamerada! 62 kişilik ATR 72 uçak düştü: ART 72 uçak özellikleri

10 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 12:12

Sao Paulo eyaletinin Vinhedo şehrinde atr 72 uçak 62 kişilik mürettebatla düştü. Brezilya'daki yolcu uçağının düştüğü anlar anbean kameralara yansıdı.

BREZİLYA YOLCU UÇAĞININ DÜŞME ANI KAMERADA!

GloboNews uçağının düşme anı sosyal medyada gündem oldu.

Kurtulan kimsenin olmadığı atr 72 yolcu uçağının kaza görüntüleri sonrası ölenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Herkesin öldüğü Brezilya yolcu uçağının kaza sonrası görüntüleri de paylaşıldı.

Voepass meydana gelen kazayı doğruladı. Düştüğü anda büyük bir siyah dumanın gökyüzüne yükselmesi dikkat çekti.

Voepass Havayolu yaptığı açıklamada, "Şirket, 9 Ağustos Cuma günü Vinhedo/SP bölgesinde 2283 numaralı PS - VPB uçağının karıştığı bir kaza meydana geldiğini bildirdi. Uçak, 57 yolcu ve 4 mürettebatla Cascavel/PR'den saat 11.46'da Guarulhos Havalimanı'na doğru havalandı. Şirket, 2283 sefer sayılı uçuşta bulunan 61 kişinin tamamının olay yerinde öldüğünü üzülerek bildirdi" denildi.

En son kuleyle ne konuşuldu. Uçakta ne gibi bir arıza olduğu henüz tespit edilmedi.

Bölgede çalışmaların devam etmesine rağmen yolcuların ailelerine henüz kesin bilgi verilmediği söylendi.

Brezilya genelinde 3 günlük yas ilan edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın yas ilanından sonra Çin'den baş salığı mesajı geldi.

ATR 72 UÇAK ÖZELLİKLERİ

ATR 72, Fransız-İtalyan uçak üreticisidir.

Çift motorlu turboprop kısa mesafeli bölgesel yolcu uçağı olan ATR 72, 78 yolcu taşıyabilmektedir.

2 pilot tarafından kontrol edilen uçak aynı zamanda Deniz Karakol Uçağı da bulunmaktadır.

Hava koşullarına uygun tasarlanan uçağın deniz versiyonunun adı P-72 Deniz Karakol uçağıdır.