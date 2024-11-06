Donald Trump 132 yıl sonra bir ilke imza attı! ABD tarihinde Beyaz Saray'a dönen ikinci başkan oldu

06 Kasım 2024 10:41 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:11

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokrat başkan adayı Kamala Harris ile girdiği 2024 seçim yarışında zaferini tekrar taçlandırdı. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Trump, 132 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönen ikinci ABD Başkanı oldu.

ABD seçimleri sona yaklaşırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday ve eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını 267 delege ile ikinci zaferini kutlamaya başladı.

İkinci kez başkanlığını garantileyen Donald Trump, aralıklı olarak iki dönem başkanlık yapan ikinci ABD Başkanı olacak.

BEYAZ SARAY'A DÖNEN İLK BAŞKAN: CLEVELAND

Daha önce bir seçim kaybettikten sonra tekrar Oval Ofis'e dönebilmiş en son ABD Başkanı, 1885 ila 1889 yılları arasında bir dönem başkanlık yaptıktan sonra 1888 seçimini kaybeden, ardından da 1892'de Cumhuriyetçi Başkan Benjamin Harrison'ı mağlup edip 4 yıllık bir aradan sonra yeniden Beyaz Saray'a dönen Grover Cleveland idi.

Trump, ilk dönem başkanlığına Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı yenerek Ocak 2017'de başlamıştı.

Kasım 2020'de yapılan seçimlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasıyla 20 Ocak 2021'de görevinden ayrılan Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerini kazanarak tekrar aday olmuştu.