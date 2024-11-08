Donald Trump daha koltuğuna oturmadan aile içi kriz baş gösterdi! Beyaz Saray'da yalnız kalacak

08 Kasım 2024 14:14 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:15

ABD'de gerçekleştirilen 5 Kasım seçim başkanlık seçimlerinde rakibi Kamala Harris'i yenen Donald Trump ülkesinin 47. Başkanı seçilmişti. Henüz başkan koltuğuna oturmayan Trump'ın aile içinde yaşanan olayları kulislerde dolaşmaya başladı.

Donald Trump başkanlık yarışında elediği Harris ile görüştü, söz verdi

Donald Trump başkanlık yarışında elediği Harris ile görüştü, söz verdi

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump koltuğuna oturmadan merak konusu olmuştu! Maaşı belli oldu

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump koltuğuna oturmadan merak konusu olmuştu! Maaşı belli oldu

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde rakibi Demokrat Parti adayı Kamala Harris'i alt eden Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı oldu. Henüz görevi mevcut başkan Joe Biden'dan devralmayan Trump'ın aile içinde yaşanan olayları kulislerde dolaşmaya başladı.

İsmi açıklanmayan Trump ailesine yakın kaynaklar, Donald Trump'ın eşi Melania'nın Beyaz Saray'a taşınmaya niyetli olmadığını ileri sürdü.

Melania Trump'ın New York'taki evi veya Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde yaşayacağını kaydeden kaynaklar, Melania Trump'ın, "siyasetten nefret etmesi nedeniyle uzak duracağını" fakat Beyaz Saray'da katılması gereken programlarda bulunacağını bildirdi.

KIZI VE DAMADI DA BEYAZ SARAY'A DÖNMÜYOR

PageSix sitesinin haberine göre, ismi belirtilmeyen kaynaklar, Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın da Beyaz Saray'a taşınmayacağını ileri sürdü.

Kaynaklar, Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın Miami'de yaşadığını ve siyasete dönmeyi düşünmediklerini belirtti. Kushner'ın "ihtiyaç duyulması halinde" seçilmiş başkan Trump'ın yeni yönetimine geçiş sağlama ekibine danışmanlık yapabileceğini ifade etti.

Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner, Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasına destek vermiş, Beyaz Saray'da bulunduğu dönemde de başdanışman olarak görev yapmıştı.