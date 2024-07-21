Donald Trump'tan Joe Biden'ın kararına ilk tepki: Sahtekar uygun değildi

21 Temmuz 2024 22:11 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 22:18

ABD Biden'ın çekilmesini konuşuyor. Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, “Sahtekar Joe Biden başkanlık için aday olmaya ve hizmet etmeye de uygun değildi” ifadelerini kullanarak, “Doktoru ve medya da dahil olmak üzere etrafındaki herkes onun başkan olamayacağını biliyordu” ifadelerini kullandı.

"YALAN HABERLERLE ULAŞTI"

Demokrat rakibi ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Biden'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, "Başkanlık konumuna ancak yalanlarla, yalan haberlerle ulaştı. Doktoru ve medya da dahil olmak üzere etrafındaki herkes onun başkan olamayacağını biliyordu” şeklinde konuştu.

GÖÇ POLİTİKASINI HEDEF ALDI

Biden'ın göç politikasını hedef alan Trump, “Ve şimdi, sınırlarımızdan tamamen kontrolsüz ve incelenmemiş şekilde geçen çoğu hapishanelerden, akıl hastanelerinden gelen milyonlarca insan ve rekor sayıda teröristle ülkemize ne yaptığına bir bakın. Onun başkanlığından dolayı çok acı çekeceğiz ama onun verdiği zararı çok hızlı bir şekilde telafi edeceğiz” dedi.