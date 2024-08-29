DSÖ duyurdu, İsrail ve Hamas anlaştı: Çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlıyor

29 Ağustos 2024 20:28 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 20:32

İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef aldığı saldırılar sürüyor. İsrail okul ve hastanelere sığınan çocuk ve bebekleri de hedef alıyor. Hamas ise saldırılara karşılık bermeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Gazze Şeridi'ndeki tehlikeye ilişkin açıklama geldi.

İSRAİL VE HAMAS ANLAŞTI

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ve Hamas’ın Gazze Şeridi’nde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için 3 ayrı noktada 3’er günlük insani duraklama konusunda anlaştığını duyurdu.