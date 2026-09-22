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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:19

Dujuan Tayfunu Japonya'da ölümlere neden oldu! Yaklaşık 2 milyon kişi yerinden oldu

Japonya'da yaklaşık 2 milyon kişiye tahliye uyarısı verilmesine neden olan Dujuan Tayfunu nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:19

Kyodo ajansının haberine göre, Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun Japonya'nın orta ve doğusundaki Pasifik kıyılarına doğru ilerlediği kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

Dujuan Tayfunu Japonya'da ölümlere neden oldu! Yaklaşık 2 milyon kişi yerinden oldu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Japonya'da etkili olan Dujuan Tayfunu, Pasifik kıyılarına doğru ilerlerken şiddetli yağışlara, toprak kaymalarına ve ulaşım aksaklıklarına neden oldu.
Tayfun nedeniyle Çiba ve Kanagawa eyaletlerinde 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaklaşık 1,9 milyon kişi tahliye edildi.
Tokyo'daki 270'ten fazla uçuş iptal edildi, bu durum yaklaşık 40 bin kişiyi etkiledi.
Başkent Tokyo'nun 100 kilometre güneyindeki Izu takımadasında en yüksek seviyede alarm verildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Dujuan Tayfunu Japonya'da ölümlere neden oldu! Yaklaşık 2 milyon kişi yerinden oldu

Tayfunun yol açabileceği şiddetli yağış ve toprak kaymalarına karşı başkent 'nun 100 kilometre güneyindeki Izu takımadasının en büyüğü Izu Oshima'da en yüksek seviyede alarm verildi.

Dujuan Tayfunu Japonya'da ölümlere neden oldu! Yaklaşık 2 milyon kişi yerinden oldu

Japonya genelindeki 5 günlük tatil dönemine denk gelen tayfun nedeniyle başkent Tokyo'da ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, bazı etkinlikler iptal edildi.

Dujuan Tayfunu Japonya'da ölümlere neden oldu! Yaklaşık 2 milyon kişi yerinden oldu

Tayfunun, Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinden geçmesi bekleniyor.

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Tayfun, Tokyo'da şiddetli yağmurlara ve Çiba ile Kanagawa eyaletlerinde heyelana neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Dujuan Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Can kayıplarının 1’i Kanagawa, 3’ü Chiba eyaletinde yaşanırken, kayıp kişileri bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Dujuan Tayfunu Japonya'da ölümlere neden oldu! Yaklaşık 2 milyon kişi yerinden oldu

All Nippon Airways ve Japan Airlines hava yolu şirketleri, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na giden ve buradan kalkan 270'den fazla uçuşun iptal edildiğini ve bu durumun yaklaşık 40 bin kişiyi etkilediğini açıkladı.

Dujuan Tayfunu Japonya'da ölümlere neden oldu! Yaklaşık 2 milyon kişi yerinden oldu

Nikkei gazetesinin haberine göre, Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette toplam 1,9 milyon kişi tahliye edildi.

Dujuan Tayfunu Japonya'da ölümlere neden oldu! Yaklaşık 2 milyon kişi yerinden oldu
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ETİKETLER
#Tokyo
#japonya
#Japonya Meteoroloji Ajansı
#Dujuan Tayfunu
#Çiba
#Kanagawa
#Izu Oshima
#Dünya
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