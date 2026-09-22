Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun Japonya'nın orta ve doğusundaki Pasifik kıyılarına doğru ilerlediği kaydedildi.

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HABERİN ÖZETİ Dujuan Tayfunu Japonya'da ölümlere neden oldu! Yaklaşık 2 milyon kişi yerinden oldu Japonya'da etkili olan Dujuan Tayfunu, Pasifik kıyılarına doğru ilerlerken şiddetli yağışlara, toprak kaymalarına ve ulaşım aksaklıklarına neden oldu. Tayfun nedeniyle Çiba ve Kanagawa eyaletlerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,9 milyon kişi tahliye edildi. Tokyo'daki 270'ten fazla uçuş iptal edildi, bu durum yaklaşık 40 bin kişiyi etkiledi. Başkent Tokyo'nun 100 kilometre güneyindeki Izu takımadasında en yüksek seviyede alarm verildi.

Tayfunun yol açabileceği şiddetli yağış ve toprak kaymalarına karşı başkent Tokyo'nun 100 kilometre güneyindeki Izu takımadasının en büyüğü Izu Oshima'da en yüksek seviyede alarm verildi.

Japonya genelindeki 5 günlük tatil dönemine denk gelen tayfun nedeniyle başkent Tokyo'da ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, bazı etkinlikler iptal edildi.

Tayfunun, Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinden geçmesi bekleniyor.

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Tayfun, Tokyo'da şiddetli yağmurlara ve Çiba ile Kanagawa eyaletlerinde heyelana neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Dujuan Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Can kayıplarının 1’i Kanagawa, 3’ü Chiba eyaletinde yaşanırken, kayıp kişileri bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

All Nippon Airways ve Japan Airlines hava yolu şirketleri, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na giden ve buradan kalkan 270'den fazla uçuşun iptal edildiğini ve bu durumun yaklaşık 40 bin kişiyi etkilediğini açıkladı.

Nikkei gazetesinin haberine göre, Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette toplam 1,9 milyon kişi tahliye edildi.