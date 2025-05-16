Dünyaca ünlü yayıncıdan 'Yayıncı Üniversitesi'! Birkaç dakikada başvurular kontrolden çıktı

Twitch’in dünyaca ünlü içerik üreticisi ABD'li Kai Cenat, meslektaşları için “Yayıncı Üniversitesi” adını verdiği yeni projesini tanıttı. Henüz detayları açıklanmayan etkinliğe dakikalar içinde 1 milyondan fazla başvuru yapıldı.

ABD merkezli video canlı yayın hizmeti olan Twitch'te içerik üreticisi olan 23 yaşındaki ABD'li Kai Cenat, içerik üreticileri için "Yayıncı Üniversitesi" adındaki projeyi salı günü Instagram üzerinden yayımladığı bir videoyla tanıttı. Harry Potter serisinden ve büyücülük okulu Hogwarts’tan esinlenen videoya “Yayıncı Üniversitesi’ne Hoş Geldiniz” başlığını attı.

Videoda, “Yayıncı Üniversitesi'nin ilk sınıfına en içten dileklerimle hoş geldiniz demekten heyecan duyuyorum” diyen Cenat, bu okulun “kaosun teşvik edildiği ve içeriğin kral olduğu” bir yer olacağını söyledi.

ÜNİVERSİTE KİRALADI

Yayıncı Üniversitesi, içerik üreticilerin bir araya gelerek projeler üzerinde çalışabileceği ve tüm hafta sonu boyunca yayın yapabileceği bir organizasyon olacak. Etkinlik, bir üniversite kampüsünde hafta sonu boyunca gerçekleşecek.

Cenat, bu yılki Twitch canlı yayınlarından birinde “Bir hafta sonu boyunca bir üniversite kiralayacağım. Bu bir yayın üniversitesi olacak.” sözleriyle projeyi daha önce de duyurmuştu.

DAKİKALAR İÇİNDE 1 MİLYON BAŞVURU

Başvurular, kısa süre önce açılan streameruniversity.com adresi üzerinden alındı. Site yayına girdikten sadece birkaç dakika sonra başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Aşırı yoğunluk nedeniyle bazı kullanıcılar hata mesajları aldı.

Kai Cenat daha önce de kitlesel etkinliklerle gündeme gelmişti. 2023 yılında New York’un Union Meydanı’nda düzenlediği video oyunu hediye çekilişi, 6 binden fazla kişiyi toplamıştı. Kalabalığın kontrol edilememesi üzerine Cenat NYPD tarafından alandan uzaklaştırılmış, ardından gözaltına alınmış ve isyana teşvikle suçlanmıştı.

https://www.instagram.com/reel/DJU0T-wx3Vc/