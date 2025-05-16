Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Dünyaca ünlü yayıncıdan 'Yayıncı Üniversitesi'! Birkaç dakikada başvurular kontrolden çıktı

Twitch’in dünyaca ünlü içerik üreticisi ABD'li Kai Cenat, meslektaşları için “Yayıncı Üniversitesi” adını verdiği yeni projesini tanıttı. Henüz detayları açıklanmayan etkinliğe dakikalar içinde 1 milyondan fazla başvuru yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyaca ünlü yayıncıdan 'Yayıncı Üniversitesi'! Birkaç dakikada başvurular kontrolden çıktı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 09:28

ABD merkezli video canlı yayın hizmeti olan Twitch'te içerik üreticisi olan 23 yaşındaki ABD'li Kai Cenat, içerik üreticileri için "Yayıncı Üniversitesi" adındaki projeyi salı günü Instagram üzerinden yayımladığı bir videoyla tanıttı. Harry Potter serisinden ve büyücülük okulu Hogwarts’tan esinlenen videoya “Yayıncı Üniversitesi’ne Hoş Geldiniz” başlığını attı.

Videoda, “Yayıncı Üniversitesi'nin ilk sınıfına en içten dileklerimle hoş geldiniz demekten heyecan duyuyorum” diyen Cenat, bu okulun “kaosun teşvik edildiği ve içeriğin kral olduğu” bir yer olacağını söyledi.

ÜNİVERSİTE KİRALADI

Yayıncı Üniversitesi, içerik üreticilerin bir araya gelerek projeler üzerinde çalışabileceği ve tüm hafta sonu boyunca yayın yapabileceği bir organizasyon olacak. Etkinlik, bir üniversite kampüsünde hafta sonu boyunca gerçekleşecek.

Cenat, bu yılki Twitch canlı yayınlarından birinde “Bir hafta sonu boyunca bir üniversite kiralayacağım. Bu bir yayın üniversitesi olacak.” sözleriyle projeyi daha önce de duyurmuştu.

DAKİKALAR İÇİNDE 1 MİLYON BAŞVURU

Başvurular, kısa süre önce açılan streameruniversity.com adresi üzerinden alındı. Site yayına girdikten sadece birkaç dakika sonra başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Aşırı yoğunluk nedeniyle bazı kullanıcılar hata mesajları aldı.

Kai Cenat daha önce de kitlesel etkinliklerle gündeme gelmişti. 2023 yılında New York’un Union Meydanı’nda düzenlediği video oyunu hediye çekilişi, 6 binden fazla kişiyi toplamıştı. Kalabalığın kontrol edilememesi üzerine Cenat NYPD tarafından alandan uzaklaştırılmış, ardından gözaltına alınmış ve isyana teşvikle suçlanmıştı.

https://www.instagram.com/reel/DJU0T-wx3Vc/

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meksika'da TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
Trump’ı korkutacak anket yayınlandı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.