Dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu! Üçüncü dünya savaşı çıkarsa kaçabileceğiniz alternatif bölgeler

24 Eylül 2024 10:12 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:34

Küresel çatışmaların yaşanması, artan bölgesel gerilimler 3. Dünya Savaşı riskini ortaya çıkarıyor. Ekonominin çalkantılı olması, birçok ülke arasında anlaşmazlıklar hatta nükleer tehditler yeni dünya savaşı endişelerini artırıyor. Bazı ülkelerin nüfusunun az olması, coğrafi konumu, gıda altyapısı sığınmak açısından oldukça önemli yere sahip. 3. Dünya Savaşı çıkarsa gidebilecek ülkeler listesi merak edildi. İşte detaylar...

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin kategorisi

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin kategorisi

Dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmaların artması, cinayetlerin boy göstermesi, birçok ülkenin anlaşmazlıklar yaşaması 3. Dünya Savaşı riskini ortaya çıkarıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, terör eylemleri, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alıp Lübnan'a saldırması tamamen 3. Dünya Savaşı'nın kapısını aralıyor.

Kuzey Kore'nin sık sık balistik füze denemeleri, ABD-Çin restleşmesi endişeleri arttırıyor. Bu kapsamda ülkeler sadece gıda ve sağlık altyapısını güçlendirmenin yanı sıra askeri savunmada yüksek rakamlar harcıyor.

DÜNYA SAVAŞI ÇIKMASI HALİNDE SIĞINILACAK ÜLKELER

Savaş çıkma ihtimalinden endişe duyan bazı kişiler, savaş çıkması halinde dünyanın en güvenli ülkelerinin hangileri olduğunu merak ediyor. 3. Dünya Savaşı'nın çıkması halinde en güvenli ülkeler listesi güncellendi. İngiltere merkezli International SOS'a göre Grönland, Finlandiya, Norveç, İzlanda gibi çok güvenli ülkeler olarak öne çıkıyor. Türkiye ise orta güvenlikli ülkeler arasında yer alıyor.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ

ANTARKTİKA

Dünyanın en güney noktası olan Antarktika, turizm ve etkileyici manzaralarıyla ilgi çekiyor. Kalabalık bir nüfusu olmadığı için herhangi bir savaşta doğrudan etkilenenlerin sığınabileceği liman olarak akla geliyor.

ARJANTİN

Arjantin, 1982’de yaşadığı Falkland Adaları anlaşmazlığı gibi geçmişte çatışmalar yaşamış olsa da nükleer savaş sonrası kıtlıktan kurtulma olasılığı en yüksek ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor. Dayanıklı tarım ürünleri olası bir gıda kıtlığında güvenli liman olarak düşünülüyor.

BUTAN

1971’de Birleşmiş Milletler’e katılan Butan, tarafsızlığını ilan etti. Küresel Barış Endeksi’nde sıkça üst sıralarda yer alması, savaş durumunda güvenli bir seçenek haline getiriyor. Butan dağlık alanları ile dikkat çekiyor.

ŞİLİ

Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip olan Şili, gelişmiş altyapısı ve zengin doğal kaynaklarıyla biliniyor.

FİJİ

Pasifik Okyanusu’nda yer alan Fiji, uzak bir ada ülkesi olup, Avustralya’dan yaklaşık 2 bin 700 mil uzaklıkta.

Olası bir savaşta akla gelebilecek bölgelerden…

GRÖNLAND

Danimarka’ya bağlı olan Grönland, dünyanın en büyük adasıdır. Uzak ve dağlık yapısı, politik tarafsızlığı ile birlikte onu ideal bir sığınak haline getiriyor. Düşük nüfusu, büyük güçlerin hedefi olma ihtimalini azaltıyor.

İZLANDA

Küresel Barış Endeksi’nde sürekli olarak en üst sıralarda yer alan İzlanda, doğal kaynaklar açısından zengin bir ülke.

ENDONEZYA

Güneydoğu Asya’da bulunan Endonezya, tarihsel olarak tarafsız bir dış politika izliyor. Dış politika anlayışı ve geniş coğrafyası onu bölgesel risklerin uzağında tutabilir.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda, Küresel Barış Endeksi'nde ikinci sırada yer alıyor ve uzun zamandır çatışmalardaki tarafsız duruşuyla hayranlık uyandırıyor.

GÜNEY AFRİKA

Zengin tarım kaynakları ve verimli topraklarıyla bilinen Güney Afrika, aynı zamanda modern bir altyapıya sahip. Gıda kaynakları ve altyapı, hayatta kalma şansını artırıyor.

İSVİÇRE

İsviçre, dağlık arazisi ve nükleer sığınakları ile dikkat çekiyor.

TAVALU

Eskiden Ellice Adaları olarak bilinen Tuvalu, Pasifik Okyanusu'nda, Hawaii ile Avustralya'nın hemen ortasında yer alıyor. Sadece 11 bin kişilik son derece düşük bir nüfus, altyapının önde gelen Batılı ülkelerle karşılaştırıldığında zayıf olduğu anlamına geliyor.