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Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:36

Fas'ta ilk kadın başbakan: Kral Fatima Ezzahra El Mansouri'yi atadı

Fas'ta Fatima Ezzahra El Mansouri ilk kadın başbakan oldu. Kral VI. Muhammed yeni hükümeti kurma görevini açıkladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Fas'ta ilk kadın başbakan: Kral Fatima Ezzahra El Mansouri'yi atadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:36

Fas Kralı VI. Muhammed, Fatima Ezzahra El Mansouri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı.

Fas’ta 23 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından Özgünlük ve Modernlik Partisi’nin (PAM) en fazla oyu almasıyla ülkede başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak. Fas Kralı VI. Muhammed, PAM’ın liderlerinden Fatima Ezzahra El Mansouri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı.

Daha önce Belediye Başkanlığı ve Şehir Planlama, Konut ve Kent Politikaları Bakanlığı görevlerini yapan El Mansouri’ye Kraliyet Sarayı’ndaki kabulde Kral VI. Muhammed tarafından yeni hükümeti kurma görevi verildi.

El Mansouri, Tunus'ta görev yapan Necla Buden'in ardından Arap dünyasında başbakanlık görevini üstlenen ikinci kadın oldu.

 

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ETİKETLER
#marakeş
#Kraliyet Sarayı
#Fas Kralı Vi. Muhammed
#Fatima Ezzahra El Mansouri
#Özgünlük Ve Modernlik Partisi
#Dünya
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