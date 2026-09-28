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Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 15:25

Yunanistan'ın '24 saatlik' saldırı planı ifşa oldu: Türk İHA ve füze korkusu

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı askeri kaynaklar ve analistlere dayandırılan senaryoya göre saldırı planı ifşa oldu. Yunan basını, Türk İHA'ları ve füzelere dikkat çekerek müttefik ülkelerden sağlanacak yardımlara dikkat çekti. Türk savunması karşısında panikleyen Atina'nın Ege senaryosunda kritik 24 saat detayı ön plana çıkarıldı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Yunanistan'ın '24 saatlik' saldırı planı ifşa oldu: Türk İHA ve füze korkusu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 15:25

Türk savunma sanayisinin gelişimi karşısında çaresi kalarak İsrail’e sığınan ’da, ile olası savaşa dikkat çekildi. Atina’nın Türkiye’nin büyük projeleri karşısında panikleyerek hazırlık yaptığı iddia edildi. Ta Nea gazetesinin haberinde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis'in Aralık 2025'te yaptığı açıklamada "uzun menzilde stratejik darbe niteliğinde önleyici saldırılar" düzenleme kabiliyetinden söz ettiği belirtildi.

Yunanistan'ın '24 saatlik' saldırı planı ifşa oldu: Türk İHA ve füze korkusu

ATİNA: KAÇINILMAZ SALDIRI

Askeri analistlere ve kaynaklara dayandırılan varsayımsal senaryoya göre, Ege'de deniz yetki alanları veya araştırma faaliyetleri nedeniyle yaşanabilecek ciddi bir kriz sırasında Türkiye'nin askeri birliklerini harekete geçirmesi halinde Atina'nın bunu yakın ve kaçınılmaz saldırı hazırlığı olarak değerlendirebileceği öne sürüldü.

Yunanistan'ın '24 saatlik' saldırı planı ifşa oldu: Türk İHA ve füze korkusu

BORA VE TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ KORKUSU

Senaryoda, Türkiye'nin çıkarma gemilerini yakıt ve savaş malzemesiyle hazırladığı, İHA filoları ile Bora ve Tayfun balistik füzelerini ileri üslerde en yüksek hazırlık seviyesine geçirdiği varsayıldı.

MÜTTEFİK ÜLKELERDEN UYDU VERİLERİ

Senaryonun ilk aşamasında Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), müttefik ülkelerden sağlanan uydu verileriyle Türk kuvvetlerindeki hareketliliği tespit edeceği, Türk birliklerinin son operasyon emirlerini aldığının ve deniz piyadelerinin sevk edilmeye başlandığının belirlenmesi üzerine Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyinin (KYSEA) acil toplanacağı belirtildi.

Yunanistan'ın '24 saatlik' saldırı planı ifşa oldu: Türk İHA ve füze korkusu

İstihbaratın yanlış veya eksik çıkması halinde ilk saldırıyı gerçekleştiren tarafın uluslararası alanda saldırgan olarak nitelendirilme ve diplomatik desteğini kaybetme riskinin bulunduğu kaydedildi.

SENARYODA İKİNCİ AŞAMA

İkinci aşamada ise Yunanistan'ın, elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirmeye, Rafale ve F-16 Viper savaş uçaklarıyla Türkiye'de bulunan bazı hava üslerindeki pistleri hedef almaya ve Spike NLOS ile Exocet sistemleriyle Türk çıkarma unsurlarını limanlarda vurmaya çalışabileceği iddia edildi.

KRİTİK 24 SAAT

Türkiye'nin muhtemel karşılığının füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) olabileceği, bu aşamada Yunanistan'ın Patriot sistemleri ile yeni Kimon sınıfı fırkateynlerin SeaFire radarlarının devreye gireceği öne sürüldü. Son aşamada, ilk 24 saatin ardından uluslararası toplumun ateşkes için devreye gireceği belirtildi.

Yunanistan'ın '24 saatlik' saldırı planı ifşa oldu: Türk İHA ve füze korkusu

NATO VE AB’DEN YARDIM BEKLENTİSİ

ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) taraflara ateşkes yönünde baskı yapacağının savunulduğu haberde, Yunanistan'ın bu aşamada müzakere masasına askeri açıdan avantajlı konumda oturacağı iddia edildi.

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ETİKETLER
#tayfun
#yunanistan
#Türkiye
#Bora
#Dimitrios Houpis
#Dünya
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