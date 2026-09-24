Doğu Akdeniz'de hava savunma düellosu: İsrail'in BARAK MX sistemine, milli gururumuz Çelik Kubbe seti

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İstanbul
Türk savunma sanayisinin yükselişi karşısında panikleyen İsrail ve Yunanistan, Ege’de tansiyonu yükseltiyor. İsrail ve Yunanistan’dan peş peşe Türk savunmasını hedef alan açıklamalar geldi. Bu gelişmelere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin İsrail’den hava savunma sistemi alması eklendi.
Türkiye ise GKRY’nin İsrail’den aldığı BARAK MX hava savunma sistemine yönelik tepkisini dile getirdi. MSB açıklamasında şu ifadelere yer Verdi:
GKRY’nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askerî iş birliklerinin, Ada’daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu; bu tür adımların taraflar arasındaki güvenin tesisine ve Ada’daki barış ve istikrara katkı sağlamadığını bir kez daha vurguluyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında tören düzenledi. Tören sırasında Rum Genelkurmay Başkanlığı, İsrail menşeli yeni BARAK MX hava savunma sistemlerine ait görsel materyalleri ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
Israel Aerospace Industries (IAI) üretimi BARAK MX hava savunma sistemi, entegre hava ve füze savunması alanındaki en modern silah sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Türkiye’nin caydırıcı gücü Çelik Kubbe hava savunma sistemi Ege ve Akdeniz’i şimdiden domine ediyor. Gerilim olması durumunda milli gururumuz Çelik Kubbe ve İsrail'in hava savunma sistemi faaliyetleri, çalışma prensibi merak uyandırıyor.
İsrail BARAK MX hava savunma sistemiyle Türk hava savunma sistemleri arasındaki farklar ortaya çıktı:
Türkiye'nin Çelik Kubbe projesi, radarlar ile farklı menzildeki silahları yapay zeka destekli bir yazılımla entegre ediyor. Bu sayede bir HİSAR radarının tespit ettiği hedefe SİPER füzesi atanabilir. BARAK MX ise kendi batarya sınırları içinde benzer entegrasyonu "tak-çalıştır" şeklinde sunar.
BARAK MX, tek bir fırlatıcı araçtan farklı menzildeki füzeleri ateşleyebildiği için dar alanlarda (gemi güvertelerinde) kullanılabilir. Türkiye ise geniş coğrafyasını savunmak için her katmana özel (HİSAR araçları, SİPER bataryaları) ayrı sistem mimarileri geliştirmiştir.
|Özellik / Kriter
|İsrail BARAK MX Sistemi
|Türk Hava Savunma Sistemleri (Çelik Kubbe)
|Konsept ve Mimari
|Modüler/Tek Çatı: Aynı batarya ve radar altyapısında SR, MR, LR ve ER füze aileleri bir arada kullanılabilir.
|Çok Katmanlı Ağ: KORKUT, SUNGUR, HİSAR-A+/O+ ve SİPER gibi bağımsız sistemler tek merkezden yönetilir.
|Kısa Menzil (0-15 km)
|BARAK SR: 15 km menzile sahip nokta savunma füzesidir.
|HİSAR-A+ & SUNGUR: 15+ km menzil sunar; ayrıca namlulu/parçacıklı mühimmat kullanan KORKUT sistemi bulunur.
|Orta Menzil (15-70 km)
|BARAK MR / LR: Sırasıyla 35 km ve 70 km menzilli, çift darbeli roket motorlu füzelerdir.
|HİSAR-O+ / HİSAR-O+ RF: 25-35+ km menzile sahiptir. Ara katman için SİPER Ürün-1 füzesi (70-100 km) devreye girer.
|Uzun Menzil (70-150+ km)
|BARAK ER: Booster (itici motor) takviyesiyle 150 km menzil ve 30 km irtifaya ulaşır.
|SİPER Ürün-1 & Ürün-2: SİPER Ürün-1 100+ km, envantere giren Ürün-2 ise 150+ km menzilde etkilidir.
|Hedef Çeşitliliği
|Savaş uçakları, İHA'lar, seyir füzeleri ve taktik balistik füzeler (ATBM yeteneği vurgulanmaktadır).
|Savaş uçakları, helikopterler, seyir füzeleri, İHA'lar. SİPER'in ilerleyen bloklarında balistik füze önleme kabiliyeti hedeflenmektedir.
|Radar Altyapısı
|ELTA Systems üretimi dijital aktif faz dizinli (AESA) radarlar (AESA ELM-2084 vb.) kullanır.
|ASELSAN üretimi ERALP (Uzun Menzil) ve MAR (Açık Deniz/Alçak İrtifa) gibi yerli AESA radarlarıyla çalışır.