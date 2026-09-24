Doğu Akdeniz'de hava savunma düellosu: İsrail'in BARAK MX sistemine, milli gururumuz Çelik Kubbe seti

Türk savunma sanayisinin yükselişi karşısında panikleyen İsrail ve Yunanistan, Ege’de tansiyonu yükseltiyor. İsrail ve Yunanistan’dan peş peşe Türk savunmasını hedef alan açıklamalar geldi. Bu gelişmelere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin İsrail’den hava savunma sistemi alması eklendi.

TÜRKİYE'DEN DOĞU AKDENİZ VE EGE UYARISI

Türkiye ise GKRY’nin İsrail’den aldığı BARAK MX hava savunma sistemine yönelik tepkisini dile getirdi. MSB açıklamasında şu ifadelere yer Verdi:

GKRY’nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askerî iş birliklerinin, Ada’daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu; bu tür adımların taraflar arasındaki güvenin tesisine ve Ada’daki barış ve istikrara katkı sağlamadığını bir kez daha vurguluyoruz.

BARAK MX'İ ENVANTERE ALDILAR

Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında tören düzenledi. Tören sırasında Rum Genelkurmay Başkanlığı, İsrail menşeli yeni BARAK MX hava savunma sistemlerine ait görsel materyalleri ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Israel Aerospace Industries (IAI) üretimi BARAK MX hava savunma sistemi, entegre hava ve füze savunması alanındaki en modern silah sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Türkiye’nin caydırıcı gücü Çelik Kubbe hava savunma sistemi Ege ve Akdeniz’i şimdiden domine ediyor. Gerilim olması durumunda milli gururumuz Çelik Kubbe ve İsrail'in hava savunma sistemi faaliyetleri, çalışma prensibi merak uyandırıyor.

İsrail BARAK MX hava savunma sistemiyle Türk hava savunma sistemleri arasındaki farklar ortaya çıktı:

YAPAY ZEKA

Türkiye'nin Çelik Kubbe projesi, radarlar ile farklı menzildeki silahları yapay zeka destekli bir yazılımla entegre ediyor. Bu sayede bir HİSAR radarının tespit ettiği hedefe SİPER füzesi atanabilir. BARAK MX ise kendi batarya sınırları içinde benzer entegrasyonu "tak-çalıştır" şeklinde sunar.

LOJİSTİK

BARAK MX, tek bir fırlatıcı araçtan farklı menzildeki füzeleri ateşleyebildiği için dar alanlarda (gemi güvertelerinde) kullanılabilir. Türkiye ise geniş coğrafyasını savunmak için her katmana özel (HİSAR araçları, SİPER bataryaları) ayrı sistem mimarileri geliştirmiştir.