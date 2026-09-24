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Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:30

Doğu Akdeniz'de hava savunma düellosu: İsrail'in BARAK MX sistemine, milli gururumuz Çelik Kubbe seti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin İsrail’den aldığı hava savunma sistemi sonrası Türkiye'den 3 ülkeye uyarı geldi. MSB, hava savunma sistemi hamlesi sonrası İsrail, GKRY ve Yunanistan'ı uyardı. GKRY'nin bölgeye konuşlandıracağı BARAK MX ile Türkiye'nin hava savunma sistemleri arasındaki farklar dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Doğu Akdeniz'de hava savunma düellosu: İsrail'in BARAK MX sistemine, milli gururumuz Çelik Kubbe seti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:30

Türk savunma sanayisinin yükselişi karşısında panikleyen ve , Ege’de tansiyonu yükseltiyor. İsrail ve Yunanistan’dan peş peşe Türk savunmasını hedef alan açıklamalar geldi. Bu gelişmelere (GKRY)’nin İsrail’den hava savunma sistemi alması eklendi.

TÜRKİYE'DEN DOĞU AKDENİZ VE EGE UYARISI

Türkiye ise GKRY’nin İsrail’den aldığı BARAK MX hava savunma sistemine yönelik tepkisini dile getirdi. MSB açıklamasında şu ifadelere yer Verdi:

GKRY’nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askerî iş birliklerinin, Ada’daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu; bu tür adımların taraflar arasındaki güvenin tesisine ve Ada’daki barış ve istikrara katkı sağlamadığını bir kez daha vurguluyoruz.

Doğu Akdeniz'de hava savunma düellosu: İsrail'in BARAK MX sistemine, milli gururumuz Çelik Kubbe seti

BARAK MX'İ ENVANTERE ALDILAR

Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında tören düzenledi. Tören sırasında Rum Genelkurmay Başkanlığı, İsrail menşeli yeni BARAK MX hava savunma sistemlerine ait görsel materyalleri ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Doğu Akdeniz'de hava savunma düellosu: İsrail'in BARAK MX sistemine, milli gururumuz Çelik Kubbe seti

Israel Aerospace Industries (IAI) üretimi BARAK MX hava savunma sistemi, entegre hava ve füze savunması alanındaki en modern silah sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Türkiye’nin caydırıcı gücü hava savunma sistemi Ege ve Akdeniz’i şimdiden domine ediyor. Gerilim olması durumunda milli gururumuz Çelik Kubbe ve İsrail'in hava savunma sistemi faaliyetleri, çalışma prensibi merak uyandırıyor.

Doğu Akdeniz'de hava savunma düellosu: İsrail'in BARAK MX sistemine, milli gururumuz Çelik Kubbe seti

İsrail BARAK MX hava savunma sistemiyle Türk hava savunma sistemleri arasındaki farklar ortaya çıktı:

YAPAY ZEKA

Türkiye'nin Çelik Kubbe projesi, radarlar ile farklı menzildeki silahları yapay zeka destekli bir yazılımla entegre ediyor. Bu sayede bir HİSAR radarının tespit ettiği hedefe SİPER füzesi atanabilir. BARAK MX ise kendi batarya sınırları içinde benzer entegrasyonu "tak-çalıştır" şeklinde sunar.

Doğu Akdeniz'de hava savunma düellosu: İsrail'in BARAK MX sistemine, milli gururumuz Çelik Kubbe seti

LOJİSTİK

BARAK MX, tek bir fırlatıcı araçtan farklı menzildeki füzeleri ateşleyebildiği için dar alanlarda (gemi güvertelerinde) kullanılabilir. Türkiye ise geniş coğrafyasını savunmak için her katmana özel (HİSAR araçları, SİPER bataryaları) ayrı sistem mimarileri geliştirmiştir.

Özellik / Kriterİsrail BARAK MX SistemiTürk Hava Savunma Sistemleri (Çelik Kubbe)
Konsept ve MimariModüler/Tek Çatı: Aynı batarya ve radar altyapısında SR, MR, LR ve ER füze aileleri bir arada kullanılabilir.Çok Katmanlı Ağ: KORKUT, SUNGUR, HİSAR-A+/O+ ve SİPER gibi bağımsız sistemler tek merkezden yönetilir.
Kısa Menzil (0-15 km)BARAK SR: 15 km menzile sahip nokta savunma füzesidir.HİSAR-A+ & SUNGUR: 15+ km menzil sunar; ayrıca namlulu/parçacıklı mühimmat kullanan KORKUT sistemi bulunur.
Orta Menzil (15-70 km)BARAK MR / LR: Sırasıyla 35 km ve 70 km menzilli, çift darbeli roket motorlu füzelerdir.HİSAR-O+ / HİSAR-O+ RF: 25-35+ km menzile sahiptir. Ara katman için SİPER Ürün-1 füzesi (70-100 km) devreye girer.
Uzun Menzil (70-150+ km)BARAK ER: Booster (itici motor) takviyesiyle 150 km menzil ve 30 km irtifaya ulaşır.SİPER Ürün-1 & Ürün-2: SİPER Ürün-1 100+ km, envantere giren Ürün-2 ise 150+ km menzilde etkilidir.
Hedef ÇeşitliliğiSavaş uçakları, İHA'lar, seyir füzeleri ve taktik balistik füzeler (ATBM yeteneği vurgulanmaktadır).Savaş uçakları, helikopterler, seyir füzeleri, İHA'lar. SİPER'in ilerleyen bloklarında balistik füze önleme kabiliyeti hedeflenmektedir.
Radar AltyapısıELTA Systems üretimi dijital aktif faz dizinli (AESA) radarlar (AESA ELM-2084 vb.) kullanır.ASELSAN üretimi ERALP (Uzun Menzil) ve MAR (Açık Deniz/Alçak İrtifa) gibi yerli AESA radarlarıyla çalışır.
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#yunanistan
#israil
#güney kıbrıs rum yönetimi
#Çelik Kubbe
#Barak Mx
#Savunma Teknolojileri
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