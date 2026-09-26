Fransa'nın kolonisinde 6,6 büyüklüğünde deprem

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İstanbul
Birçok ülkede artçı depremler ve fay sarsıntıları sürüyor. Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Loyalty Adaları'nın Tadine bölgesinin 80 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.