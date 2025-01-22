Hindistan’da raylara inen yolculara tren çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

22 Ocak 2025 18:36 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 18:37

Hindistan'da trende çıkan yangın nedeniyle atlayan 11 yolcu, başka bir trenin çarpması sonucu öldü. Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, hayatını kaybedenlerden dolayı üzüntü duyduğunu söyleyerek, gerekli tıbbi desteğin bölgeye gönderildiğini paylaştı...

Hint basınındaki haberlere göre, Maharaştra’nın Jalgaon bölgesinde seyir halindeki trenin tekerinden çıkan dumanlar, yolcular arasında yangın çıktığı şeklinde söylentilere ve paniğe yol açtı. Yolcu treninin acil durum freninin çekilmesi ile paniğe kapılarak raylara inen yolculara karşı yönden gelen başka bir yolcu treni​ çarptı.

11 ÖLÜ, 5 YARALI!

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde yer alan Jalgaon bölgesindeki Paranda Tren İstasyonu yakınlarında yolcu treninin acil durum freninin çekilmesi ile çok sayıda yolcu paniğe kapılarak raylara atladı. Karşı yönden gelen başka bir trenin raylara atlayanlara çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

PANİK ANLARI

Yetkililer, Pushpak Ekspresi'nin acil durum freninin çekilmesi ile trende yangın olduğuna dair çıkan söylentilerin yolcular arasında paniğe neden olduğunu belirterek, bu nedenle bazı yolcuların yangından kaçmak için raylara atladığını ve karşı yönden Karnataka Ekspresi’nin yolculara çarptığını ifade etti.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.