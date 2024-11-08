Hizbullah ve Husiler İsrail'in askeri üslerine saldırdı

08 Kasım 2024 21:52 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 22:01

İsrail'in saldırılarına karşılık Husiler ve Hizbullah'da karşı saldırı düzenliyor. İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Nevatim Askeri Hava Üssü’ne saldırı düzenlendiğini paylaştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Askeri Hava Üssü’ne saldırı düzenlendiğini açıklarken, Hizbullah da İsrail'in Tel Nof Hava Üssü’nü füze ile hedef aldıklarını bildirdi.

SÖZCÜ PAYLAŞTI

İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Nevatim Askeri Hava Üssü’nü hedef aldıklarını belirtti. Saree ayrıca grubun Yemen'in batısı üzerinde bir ABD insansız hava aracını (İHA) durdurduğunu söyledi.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise, “Tel Aviv'in güneyindeki Tel Nof hava üssünü gelişmiş füze salvosuyla hedef aldık” ifadeleri kullanıldı.