İran'da Yargıtay hakimlerine suikast! 2 kişi hayatını kaybetti

18 Ocak 2025 13:42 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 13:57

İran’ın başkenti Tahran’daki Yargıtay binası önünde silahlı saldırı düzenlendi. Gerçekleştirilen saldırıda 2 hakim hayatını kaybetti, 1 hakim ise yaralandı.

İran’ın başkenti Tahran’da sabah saatlerinde Yargıtay​ hakimlerine suikast düzenlendi. 2 hakim saldırı sonucu hayatını kaybetti. Korkunç saldırıyla ilgili Yargıtay tarafından bir açıklama paylaştı. açıklamada Ali Razini ve Muhammed Mukise adlı 2 hakimin hayatını kaybettiğini 1 hakimin ise yaralandığı bildirdi.

SALDIRGAN KENDİNİ VURDU

Saldırganın olayın ardından yaşamına son verdiği belirtildi. Saldırının nedenine yönelik bilgi paylaşılmadı. Saldırganın Yargıtay'da herhangi bir dosyasının bulunmadığı ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İran​ medyası, saldırganın Tahran​ Adliyesi'nde çaycı olarak çalıştığını öne sürdü.

"TERÖR SALDIRISI" OLARAK NİTELEDİ

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, başkent Tahran’da Yargıtay üyelerini hedef alan silahlı saldırıyı "terör saldırısı" olarak niteledi. Cihangir, iki Yargıtay hakiminin öldürüldüğü saldırıya dair devlet televizyonuna açıklamada bulundu. İranlı Sözcü, saldırının yerel saatle 10.45 civarı, Yüksek Yargı üyelerinin odasına girilerek gerçekleştirildiğini söyledi.

Öldürülen hakimlerin önemli dosyalara baktığını aktaran Cihangir, bu kişilerin verdikleri hükümler nedeniyle sürekli “rejim düşmanlarının” hedefinde, tecrübeli yargı mensupları olduğuna dikkati çekti. Cihangir, saldırıda ölen Yargıtay üyesi Hüccetulislam Ali Razini’nin 1999 yılında da bir suikasta uğradığı ve yaralı olarak kurtulduğu bilgisini paylaştı.