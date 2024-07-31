İsmail Haniye öldürüldü, gözler Orta Doğu'ya çevrildi! Dünya basını suikastı bu manşetlerle duyurdu

31 Temmuz 2024 09:46 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:07

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Hamas hareketi de, Haniye’nin bu sabah düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Haniye'nin ölümüne İsrail'in sebep olduğu düşünülse de saldırıyı şu ana kadar kimse üstlenmedi.

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye‘’ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, “Haniye’nin Tahran’da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, “Bu konuda yorum yapmıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

SALDIRIYI İLK İRAN MEDYASI DUYURDU

Saldırıyı ilk duyuran İran medyasından devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

BBC News

"HAMAS, HANİYE'NİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR"

BBC'nin Hamas'a dayandırdığı haberde Haniye'nin öldürüldüğü ifade edildi. Haberin detayında İran'daki konutunda hava saldırısı sonucu öldüğü ifade edilirken, Hamas'ın saldırıya ilişkin yaptığı açıklamalara yer verildi.

The Times of Israel

MAHMUD ABBAS'A DA DEĞİNDİLER

İsrail merkezli The Times of Israel'in manşetten okuyucularının karşısına çıktığı haberde, Hamas'ı terör örgütü olarak adlandırarak Haniye'nin ölümünün Hamas tarafından doğrulandığına dikkat çekildi. Hamas'ın, Haniye'nin İran'ın başkentindeki konutuna yapılan hava saldırısını 'Siyonist saldırı' olarak nitelendirmesine parantez açılan haberde Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın saldırıyı kınamasına da değinildi.

CNN International

CNN INTERNATIONAL

CNN International'ın canlı anlatım şeklinde okuyucularına ulaştırdığı haberinde İran devlet medyasından Press TV'yi kaynak göstererek, "Press TV'nin dün İran ordusunun elit bir kanadı olan Devrim Muhafızları'na dayandırdığı haberine göre Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye Tahran'da öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Reuters

REUTERS

Kanada merkezli haber ajansı Reuters'ın manşetten duyurduğu ve Hamas'a dayandırdığı haberinde İsmail Haniye'nin bugün sabah saatlerinde İran'daki konutunda bulunduğu sırada hava saldırısı sonucu suikaste uğradığı ifade edildi.