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Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:15

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan küstah açıklama: Hamas liderlerine suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Kassam Tugayları komutanlarından İzzeddin el-Beyk'in şehit olduğu saldırının ardından yayınladığı mesajda sınır tanımaz tehditler savurdu. Katz, Gazze dışındaki ülkelerde bulunan Hamas yetkililerinin de doğrudan suikast hedefinde olduğunu ilan etti.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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İsrail Savunma Bakanı Katz'dan küstah açıklama: Hamas liderlerine suikast tehdidi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:15

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Yurtdışındaki liderleri de hedefte." diyerek diğer ülkelerde bulunan Hamas yetkililerini suikastla tehdit etti.

Katz, komutanlarından İzzeddin el-Beyk'in hayatını kaybettiği saldırının ardından yayınladığı video mesajda, bunun Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının bir parçası olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan küstah açıklama: Hamas liderlerine suikast tehdidi

YURTDIŞINDAKİ HAMAS LİDERLERİNE TEHDİT

"Yurtdışındaki Hamas liderleri de hedefte." diyen Katz, Hamas yetkililerini tehdit ederken 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti 'da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirilen başarısız saldırıya atıfta bulundu.

Katz, Hamas liderlerinin bu saldırıdan kurtulduğunu ama "fırsatı geldiğinde bir sonraki saldırıdan kurtulamayacaklarını" iddia etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralanmıştı.

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ETİKETLER
#hamas
#Doha
#kassam tugayları
#İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz
#İzzeddin El Beyk
#Dünya
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