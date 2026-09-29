İsrail Savunma Bakanı Katz'dan küstah açıklama: Hamas liderlerine suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Yurtdışındaki Hamas liderleri de hedefte." diyerek diğer ülkelerde bulunan Hamas yetkililerini suikastla tehdit etti.

Katz, Kassam Tugayları komutanlarından İzzeddin el-Beyk'in hayatını kaybettiği saldırının ardından yayınladığı video mesajda, bunun Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının bir parçası olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

YURTDIŞINDAKİ HAMAS LİDERLERİNE TEHDİT

"Yurtdışındaki Hamas liderleri de hedefte." diyen Katz, Hamas yetkililerini tehdit ederken 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirilen başarısız saldırıya atıfta bulundu.

Katz, Hamas liderlerinin bu saldırıdan kurtulduğunu ama "fırsatı geldiğinde bir sonraki saldırıdan kurtulamayacaklarını" iddia etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralanmıştı.