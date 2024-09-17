İsrail'den Lübnan'a benzeri görülmemiş saldırı! Taşınabilir çağrı cihazlarına sızarak eş zamanlı patlattılar

17 Eylül 2024 17:39 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:47

İsrail, Lübnan’da taşınabilir çağrı cihazlarına sızdı. Sızma sonucu cihazlar patlarken çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan​ resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadelerine yer verildi.

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyada geniş yer buldu.

Taşınabilir çağrı cihazı (Pager)

ÖNCE SİNYAL SONRA İNFİLAK

Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahiplerinin dikkatini çektiği ve ellerine aldıkları esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah​ mensubu olduğu kaydedilirken yaralananlardan birinin de İran'ın Lübnan büyükelçisi Mojtaba Amani'nin olduğu ifade edildi. Büyükelçinin çağrı cihazının patlaması sonucu hafif yaralandığı bildirildi.

İran'ın Lübnan büyükelçisi Mojtaba Amani

EN BÜYÜK GÜVENLİK İHLALİ

İsminin açıklanmaması kaydıyla Reuters haber ajansına konuşan bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta örgütün maruz kaldığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.

Güney Lübnan'da, ülkenin doğusunda ve Beyrut'un güney banliyölerinde neredeyse eş zamanlı patlamalar olduğuna dair haberler alındığı bildirildi.

BÜYÜK PANİK HAKİM

Al Jazeera muhabiri, Beyrut'ta panik yaşandığını ve ambulansların başkentin güney banliyölerinde yoğun bir şekilde çalıştığını bildirdi. Reuters, bölge sakinlerinin ilk patlamalardan 30 dakika sonra bile patlamaların devam ettiğini söylediğini aktardı.

Resmî olarak savaş ilan edilmemiş olsa da, İsrail birlikleri ile Hizbullah arasındaki karşılıklı çatışmalarda çoğu Lübnan'da olmak üzere yüzlerce savaşçı ve İsrail tarafında da onlarca sivil ve asker hayatını kaybetti.



