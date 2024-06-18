İsrail'den Nusayrat kampında yeni katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

18 Haziran 2024 06:15 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 06:15

İsrail ordusu Filistin halkına yönelik düzenlediği tarihi soykırım harekatında frene basmıyor. Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı, bir kez daha katiller ordusunun hedefi oldu. Kampa şafak vakti düzenlenen hava bombardımanında çok sayıda sivil ölürken, çok sayıda da yaralananın olduğu bildirildi.

BİLANÇO GİTGİDE AĞIRLAŞIYOR

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 37 bin 347 Filistinli hayatını kaybetti ve en az 85 bin 372 kişi de yaralandı.