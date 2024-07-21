İsrailli esirin kardeşinden Netanyahu'ya şok tavır! Onunla seyahat etmem dedi

21 Temmuz 2024 06:41 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 06:41

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım girişiminde bulunduğu Gazze'de insanlık dışı suçlarına her gün bir yenisini ekleyen İsrail, bir yandan da dünya genelinde mağdur edebiyatı yapmaya devam ediyor.

ATEŞKES UMUDU VE HAYAL KIRIKLIĞI

Bu doğrultuda Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'ye yapacağı ziyarete büyük önem veriyor. Ziyareti propagandaya çevirmek isteyen Netanyahu Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlerin aile üyelerini de ABD ziyaretinde yanında götürmeyi planlıyordu.

Ancak Netanyahu'nun bu planı bir esir yakınının kendisine yönelik tavrıyla ters tepti. Carmen Gat isimli bir esiren kardeşi Alon Gat, İsrail'in Ynet televizyonuna yaptığı açıklamada, Netanyahu'la Washington'a ziyaretinde eşlik etmeyeceğini söylerken Natanyahu'yu da ateşkesin karşısında durmakla suçlardı

UÇAKTA İLAN ETMESİNİ BEKLEMİŞ

Netanyahu'nun ABD tarafından önerilen ateşkes anlaşmasının ilerlemesini engellediğini belirten Got, Ynet'e yaptığı açıklamada, "Netanyahu beni uçağa davet etti ve ilk başta bunun yardımcı olabileceğini, işleri etkileyebileceğimizi düşündüm. Uçuşta anlaşmayı imzalayacağını ve bunu duyuracağına inanıyordum. Ancak son tarih yaklaşırken bunun olmayacağını fark ettik ve bunun yerine tam tersi oldu. O, ilerlemeyi engelliyor ve hiçbir karar almıyor."

İsrail medyasına göre Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitap etmesi beklenen Washington'a yapacağı ziyarette, birkaç esirin ailesi de ona eşlik edecek.