Japonya bir kez daha sallandı: 6 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın Okinawa eyaletinde deprem paniği yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Yonaguni Adası açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 14.00’te 10 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından deniz seviyesinde değişikliklerin yaşanabileceği belirtildi. Ancak tsunami riskinin oluşmadığı bildirildi.

Okinawa eyaletinin farklı kesimlerinde şiddetli şekilde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.